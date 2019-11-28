Межведомственная комиссия включила в перечень госинвестпроектов еще два проекта в сфере здравоохранения на 53 млн грн

Межведомственная комиссия включила в перечень государственных инвестиционных проектов еще два проекта в сфере здравоохранения общей стоимостью 53 млн грн, сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно решению Межведомственной комиссии, принятому 1-3 ноября 2019 года, в перечень, в частности, включен проект "Комплексная диагностика и лечение пациентов с тяжелыми вирусными и вирусно-бактериальными пневмониями у взрослого населения на основе ведения уникальных инновационных технологий", который будет реализован на базе клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами. Заявленная стоимость проекта - 29,99 млн грн.

Кроме того, в перечень госинвестпроектов включен проект "Совершенствование профилактики, диагностики, хирургического лечения офтальмологической патологии у взрослого населения на основе внедрения инновационных технологий" стоимостью 23,072 млн грн. Проект будет реализован на базе Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины", тоже находящийся в ведении Госуправделами.

Таким образом, в настоящее время в перечне государственных инвестпроектов в сфере здравоохранения числится уже 17 инвестпроектов, в том числе два завершенных: достройка лечебного корпуса прикарпатского центра репродукции человека на улице Черновола в Ивано-Франковске и реставрация клинического корпуса №3 госучреждения "Институт нейрохирургии им. академика Ромоданова НАМНУ" в Киеве.

На 2020 год финансирование предусмотрено по шести инвестпроектам, в том числе по проектам строительства лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет", на создание клинической базы хирургического лечения глазной патологии (на базе лечебного корпуса в Одессе), строительство лечебно-реабилитационного корпуса госучреждения "Национальный институт сердечнососудистой хирургии им. Амосова НАМНУ" и усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине (капремонт лаборатории национального института рака по ул. Ломоносова, 33/43 в Киеве).