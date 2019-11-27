Комитет ВР поддержал отсрочку использования ЕГИСТ при трансплантации до 2021 года

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал отсрочку до 1 января 2021 года использования Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) для организации медпомощи с применением трансплантации.

Такое решение комитет принял в среду, рассмотрев законопроект №2457.

Согласно документу, до начала работы ЕГИСТ, но не позднее 1 января 2021 года, организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Кроме того, в действующем законе о трансплантации предусмотренный в нем центральный орган исполнительной власти в сфере трансплантации будет заменен на координационный центр по вопросам трансплантации – специализированное госучреждение, выполняющее функции в сфере трансплантации, которое будет создано Минздравом.

В целом предлагается внести изменения в 18 статей и два пункта заключительных и переходных положений закона "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку".