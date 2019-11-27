Минздрав презентовал бюджетную программу в сфере общественного здоровья

Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья в начале недели презентовали новую бюджетную программу и новый закон в сфере общественного здоровья.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, бюджетная программа "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями" предусматривает комплексный подход к аспектам общественного здоровья, то есть все направления общественного здоровья впервые будут финансироваться из одной бюджетной программы.

Задачами программы является иммунопрофилактика, развитие человеческих ресурсов, профилактика неинфекционных заболеваний, меры по борьбе с эпидемиями, пропаганда здорового образа жизни, профилактика ВИЧ и эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями.

В рамках программы будут закупаться медикаменты для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатита "В" и "С", расходные материалы и тест-системы для диагностики, сопровождения и мониторинга течения ВИЧ-инфекции, заместительная поддерживающая терапия, АРВТ для взрослых, подростков и детей, иммунобиологические препараты, лекарственные средства для пациентов с инфекционными заболеваниями, сопровождающимися высоким уровнем летальности, а также необходимые материалы для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов.

Всего на финансирование программы предполагается более 3 млрд грн.