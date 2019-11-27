Профильный комитет ВР создаст рабгруппу для доработки законопроекта о самоуправлении медпрофессий

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования создаст рабочую группу для доработки законопроекта о самоуправлении медицинских профессий (№2445).

Согласно решению комитета, принятому на заседании в среду, рабочую группу возглавит один из его авторов - народный депутат Артем Дубнов.

Это решение комитет принял, перенеся рассмотрение указанного законопроекта на следующее заседание.

Как сообщалось, группа народных депутатов 14 ноября 2019 года зарегистрировала законопроект "О самоуправлении медицинских профессий в Украине" № 2445. Его инициаторами выступили члены фракции "Слуга народа" Артем Дубнов, Михаил Радуцкий, Лада Булах, Максим Перебыйнис, Вячеслав Медянык, Николай Стефанчук, Галина Янченко, Марьяна Безуглая, Валерий Зуб, Оксана Дмитриева, Даниил Гетманцев, Александр Скичко, Галина Третьякова, Александр Сова, Юрий Корявченков, Юрий Аристов, Андрей Клочко, Святослав Юраш, а также член фракции "ОПЗЖ" Михаил Макаренко и внефракционный депутат Олесь Довгий.

Законопроектом предлагается законодательно закрепить и урегулировать профессиональное самоуправление медпрофессий. Такое самоуправление должно гарантироваться и обеспечиваться государством, а также предоставлять каждому представителю медицинских профессий право управлять деятельностью профессии, самостоятельно выполнять задачи и осуществлять полномочия.

Предусмотрено также создание трех органов профессионального самоуправления: врачебной палаты (в нее войдут все врачи, кроме стоматологов), стоматологической и палаты медицинских специалистов (молодые специалисты с медобразованием, бакалавры, имеющие право на осуществление медицинской деятельности). Палаты будут предоставлять/отзывать лицензию на осуществление медицинской деятельности.

В составе палат, в частности, будут действовать конференция представителей медицинских профессий, совет палаты, высший научный совет, квалификационно-дисциплинарная и ревизионная комиссии.

Законопроект предусматривает создание реестра представителей медицинских профессий и внедрение стандартов качества, своевременности и полноты оказания медицинской помощи.

Кроме прочего, в проекте закона есть пункт об обязательном непрерывном профессиональном развитии врачей.