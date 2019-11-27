Кабмин принял программу медгарантий и четыре госстратегии в сфере здравоохранения

Кабинет министров Украины принял программу медицинских гарантий и четыре государственные стратегии в сфере здравоохранения.

"Сегодня, 27 ноября, правительство приняло программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года, и даст старт второй волны трансформации системы здравоохранения. Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что таким образом новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена. Для этого медицинские учреждения вторичного уровня должны заключить договора с Национальной службой здоровья.

"С 1 апреля 2020 года государство будет финансировать все расходы за предоставление: экстренной медицинской помощи, вторичной (специализированной) - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач; третичной (высокоспециализированной) - медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период); паллиативной медицинской помощи - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов) медицинской реабилитации. Также бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами. Медреформе быть!" - написал премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

Согласно решению правительства, с 1 января 2020 года продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для предоставления первичной медицинской помощи, а также продолжается программа "Доступные лекарства", которая будет расширяться.

"Договоры о медицинском обслуживании населения медицинские учреждения заключают с Национальной службой здоровья Украины. Для этого они должны преобразоваться в коммунальные некоммерческие предприятия, поставить компьютеры и информационную медицинскую систему для подключения к национальной системе электронного здоровья eHealth", - подчеркивают в правительстве.

Кабмин также направил 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности заработной платы врачам, а 233 млн грн выделят дополнительно на программу "Лечение за рубежом", которая позволит отправить на трансплантацию за границу 94 человека до конца 2019 года.

Кроме того, правительство приняло четыре государственные стратегии в области общественного здоровья, направленные на профилактику: Государственную стратегию в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года, Стратегию развития иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней до 2022 года, Стратегию обеспечения биологической безопасности и биологической защиты до 2025 года и Государственную стратегию развития системы противотуберкулёзной медицинской помощи.