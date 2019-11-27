Кабмин санкционировал укрупнение госпитальных округов до областного уровня

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил новый порядок создания госпитальных округов, который предполагает укрупнение округов до областного уровня.

"В результате Украина перейдет на модель: одна область - один госпитальный округ. Сейчас, например, в Одесской области созданы девять округов. А станет один округ",- сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") из заседания Кабмина в Telegram-канале.

По его словам, правительство утвердило также положение про госпитальный совет.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Кабинет министров Украины утвердил порядок создания госпитальных округов с целью реформирования и упорядочивания сети медучреждений. В свою очередь, представители местных властей отмечали, что критерии создания госпитальных округов являются недостаточно четкими и могут послужить возможностью для спекуляций, а также выразили обеспокоенность, что созданные госпитальные округа могут не совпадать с будущим административным устройством, определенным после административно-территориальной реформы.

В феврале 2017 года Минздрав утвердил "Примерное положение о госпитальных округах", определяющие организационные и процедурные основания их функционирования. В документе акцентируется внимание на том, что госпитальный округ не является отдельным организационно-правовым уровнем органов исполнительной власти, юридическим лицом или субъектом хозяйствования.

Участниками госпитальных округов являются городские, районные советы, а также советы объединенных территориальных общин, которые осуществляют сотрудничество в сфере здравоохранения.