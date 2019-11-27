Медицина

11:10 27.11.2019

Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

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Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

 Пациентские организации призывают президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука устранить от управления системой здравоохранения министра Зоряну Скалецкую, а также председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого.

Такие требования активисты озвучили в ходе акции "Медреформа без колес" в Киеве в среду.

Кроме того, пациентские организации призывают не допустить отставки главы Национальной службы здоровья Олега Петренко.

По мнению исполнительного директора БФ "Пациенты Украины" Инны Иваненко, увольнение Петренко может привести к провалу медреформы.

"Петренко создавал НСЗУ (Национальную службу здоровья Украины – ИФ) с нуля. Вслед за ним уйдут десятки других реформаторов, и медреформа окажется под угрозой срыва",- сказала она.

Теги: #скалецкая #медреформа #отставка #минздрав #пациенты
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