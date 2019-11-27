Медицина

09:47 27.11.2019

Гончарук поручил главам обладминистраций провести аудит хранения вакцин и анонсировал информкампанию о пользе вакцинации

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Гончарук поручил главам обладминистраций провести аудит хранения вакцин и анонсировал информкампанию о пользе вакцинации

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам областных государственных администраций провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях, после чего отчитаться о результатах Министерству здравоохранения.

Соответствующее поручение глава правительства дал во вторник, о чем сообщил на своем Telegram-канале.

По его словам, в некоторых областях Украины есть проблемы с оборудованием, в котором хранят вакцины. "Используют холодильники, которым уже более 30 лет! Около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года", - сказал Гончарук, назвав это обстоятельство поводом для аудита.

При этом, по словам главы правительства, о прививках в Украине распространяют множество мифов. "То это опасно, то в Украине недостаточно вакцин. Это все неправда. Вакцин в стране хватит на всех - уже третий год подряд в каждый регион страны централизованно закупается ЮНИСЕФ за государственные средства и своевременно поставляется достаточное количество вакцин для проведения календарных прививок", - сказал премьер.

Гончарук также отметил важность "всем руководителям обладминистраций начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и риски распространения инфекционных болезней из-за низкого уровня вакцинации среди населения".

Он отметил, что против дифтерии не вакцинирован каждый второй взрослый человек в Украине, среди детей непривитых более 65%. При этом уровень вакцинации против кори, паротита и краснухи существенно выше: среди детей до года - 76% вакцинированных, до 6 лет - 87%. "Потому что в прошлом году после вспышки кори все вдруг побежали прививаться. На самом деле, все должно работать наоборот. Прививки должны предотвращать вспышки инфекционных болезней в обществе, а не гасить их", - подчеркнул премьер.

Гончарук подчеркнул, что своевременная вакцинация - это вопрос коллективной безопасности людей, "ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть - значительно меньше".

Теги: #вакцинация #гончарук
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