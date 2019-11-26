Минздрав намерен урегулировать ряд вопросов системы электронного здравоохранения

Министерство здравоохранения Украины намерено урегулировать ряд вопросов, связанных с работой системы электронного здравоохранения (eHealth) и введения таких ее инструментов как электронные реестры, протоколы обмена данными, системы кодирования диагнозов и процедур.

Тексты трех соответствующих проектов приказов Минздрава обнародованы на сайте ведомства в понедельник. В частности, Минздрав обнародовал проекты приказов "Некоторые вопросы ведения реестра медицинских записей, записей про направления и рецептов в электронной системе здравоохранения", "Об утверждении порядка ведения реестра медицинских заключений в электронной системе здравоохранения" и "Об утверждении порядка направления пациентов на медицинское обслуживание".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту приказа о ведении реестра медицинских записей, согласно Концепции реформы финансирования системы здравоохранения, утвержденной правительственным распоряжением от 30 ноября 2016 года, создание единого общенационального медицинского пространства предусматривает введение инструментов электронного здравоохранения (электронные реестры, протоколы обмена данными, системы кодирования диагнозов и процедур и пр.).

"В настоящее время медицинские работники ведут множество бумажных форм медицинской документации, тратят на это много времени и средств. При этом хранение и обработка информации с бумажных форм медицинской документации затруднена. Врачи разных поставщиков медицинских услуг не имеют доступа к информации о здоровье пациента, которая хранится в других учреждениях", - отмечают авторы проекта.

Ведение соответствующих реестров будет обязательным для всех субъектов хозяйствования, которые обязаны предоставлять пациентам медицинскую помощь бесплатно в соответствии с законом или договором о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), а также для аптечных учреждений, которые заключили договор о реимбурсация с НСЗУ.

В свою очередь в пояснительной записке к проекту приказа относительно ведения Реестра медицинских заключений отмечается, что учреждения здравоохранения и физические лица-предприниматели, которые получили лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, и которые формируют медицинские заключения, будут обязаны регистрировать их в системе в соответствии с законодательством.

Медицинское заключение является электронным документом, формируется на основании медицинских записей в системе и содержит заключение врача (комиссии врачей) о временной потере трудоспособности, пригодность к определенным видам деятельности, о состоянии здоровья пациента или по другим вопросам, определенных законодательством.

Распорядителем реестра и владельцем его сведений будет Минздрав.

Проект этого приказа предусматривается право пациента или его законного представителя по его требованию получить выписку из реестра в бумажной или электронной форме о зарегистрированном медицинском заключении.