Скалецкая считает изменения в системе здравоохранения необратимыми, пациенты не согласны

Изменения в системе здравоохранения необратимы, трансформация системы продолжится, считает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Трансформация системы здравоохранения - это одна из важнейших реформ в стране, поскольку впервые мы строим систему, в центре которой стоят потребности простых людей. Изменения необратимы и это непростой путь для всех. Ведь мы делаем это впервые", - написала она в "Фейсбук" в понедельник вечером, комментируя заявление главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олега Петренко об отставке.

При этом министр подчеркнула, что с уважением относится к его решению.

"Я уважаю решение Oleg Petrenko и очень благодарна ему за ту работу, которую он провел, построив и запустив НСЗУ", - сказала она.

В то же время Скалецкая подчеркнула, что команда НСЗУ остается и будет дальше работать над трансформацией системы здравоохранения".

"Это самое главное и самое ценное - специалисты, которые уже работают с учреждениями здравоохранения. Вместе мы продолжаем реализовывать главную и неизменную ценность - обеспечить здоровье украинцев", - сказала министр.

В свою очередь экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, работавший в Минздраве в команде Уляны Супрун, считает Петренко "идеальным человеком для своей должности, и это признают по обе стороны реформы".

"То, что Олег написал о причинах отставки, меня пугает - и суть написанного, и то, Олег открыто это написал, и то, что Олег после этого ушел. До сих сценарии успешного, хотя и очень сложного начала медреформы в больницах мне казались реальными. Теперь я не вижу для этого реальных предпосылок", - заявил он, при этом подчеркивая наличие высоких шансов на провал реформы.

Со своей стороны, в одной из крупнейших пациентских организации "100% жизни" считают отставку Петренко опасным и четким сигналом угрозы медреформе и системе здравоохранения страны в целом.

"У нас было достаточно времени для оценки политики и ценности новой команды относительно назначений на ключевые должности в Минздраве лиц, имевших непосредственные связи с фармацевтическим лобби, и лиц, связанных с коррупционными схемами. И считаем эту практику недопустимой", - заявили в пациентской организации.

В ней полагают, что ситуацию с НСЗУ должен взять под контроль премьер-министр Алексей Гончарук.

Пациенты также заявили: "С сегодняшнего дня функции общественного контроля в отношении НСЗУ будут выполняться с двойным вниманием".

Как сообщалось, глава НСЗУ Олег Петренко в понедельник сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По его словам Петренко, причиной такого решения являются "очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения".

Вместе с тем он выразил убеждение, что трансформацию системы уже не остановить. "Изменения проросли на местах, запустив процессы и ожидания на всех уровнях системы. Главное мы точно сделали: дали понять, что реальные изменения возможны. Настоящие. В интересах потребителей медицинских услуг и медицинского персонала", - сказал он, добавив, что в настоящее время НСЗУ - "это живая структура с внедренными и настроенными процессами на всех уровнях, с человеческим лицом и воодушевленным сердцем… Это мощная команда настоящих профессионалов, которые разработали первую в Украине программу медицинских гарантий. И которые способны воплотить ее в жизнь в полном объеме в 2020 году".