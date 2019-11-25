Медицина

19:44 25.11.2019

Зеленский: до конца года будет закуплено 500 новых "скорых", и в Украине не должно быть ни одной старше 6 лет

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Зеленский: до конца года будет закуплено 500 новых "скорых", и в Украине не должно быть ни одной старше 6 лет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до конца этого года автопарк машин скорой помощи в стране пополнится 500 новыми, и поставлена задача, чтобы с 2020 года не было ни одной такой машины старше 6 лет.

"До конца этого года мы покупаем 500 "скорых". Задача на следующий год, чтобы не было ни одной скорой, которой больше 6 лет", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.

Теги: #закупка #скорая_помощь #зеленский
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