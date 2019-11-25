Аудит программы сельской медицины направлен на завершение объектов, а не на прекращение программы – зампред Счетной палаты

Аудит программы сельской медицины, проведенный Счетной палатой, был направлен на поиск механизмов для завершения начатых в рамках программы объектов и обеспечения сельских жителей качественной медпомощью, а не на прекращение программы, сообщил зампредседателя Счетной палаты Андрей Майснер.

"Нужно завершить объекты. Если мы не завершим объекты, мы получим долгострои. Остановив строительство мы, разве что продемонстрируем, что средства, которые были направлены на программу, использованы неэффективно. Но люди нуждаются в качественных медицинских услугах на уровне первичной медпомощи, значит нужно достроить эти объекты. Основное задание аудита - дать ту дорожную карту, реализовав которую мы сможем избежать в будущем потерь для государства", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Майснера, Министерство развития громад и территорий во время аудита инициировало передачу на 2020 год остатков выделенных на эту программу средств для завершения начатых объектов строительства – сельских амбулаторий.

"Это будет в рамках проверенных 6 млрд грн, которые были предусмотрены на программу, начиная с 2017 года", - сказал он.

Комментируя результаты аудита, проведенного в восьми областях Украины, Майснер отметил, что они продемонстрировали, что проблемы выполнения программы были достаточно типичными.

"По результатам аудита мы видим, что, как и на центральном уровне, то есть на уровне профильного министерства-распорядителя средств (это - Минрегион), так и в особенности непосредственно региональных властей не обеспечено надлежащее управление средствами субвенции из госбюджета", - сказал он.

По словам Майснера, аудит показал, что "основной вопрос к регионам - элементарно не принимались своевременно качественные управленческие решения ".

"Это уже не первый раз мы видим, что в большинстве регионов субвенции чиновниками на местах воспринимаются как манна небесная, это легкие для них деньги, и если есть субвенции, им как бы уже не так остро нужно в рамках децентрализации увеличивать доходную базу местных бюджетов. Они ждут, пока государство им скинет субвенцию, а они эти деньги уже как-то используют там у себя на местах", - сказал он.

Вместе с тем, Майснер обратил внимание, что условием этой субвенции является обязательное софинансирование из местных бюджетов не менее 10%.

"Ни главный распорядитель средств (Минрегион), ни Минфин не упорядочили механизм софинансирования на государственном уровне и в результате мы видим, что софинансирования по факту нет в большинстве случаев", - сказал он.

"Обычно регионы винят во всем центр, а центр - регионы. Центр не тратит бюджетные деньги, он распределяет и направляет их в регионы, а уже в регионах говорят, что деньги пришли поздно, нет четкого порядка, условий использования средств субвенций и т.д. Эти байки мы слушаем постоянно", - сказал он.

По оценке Майснера, в результате организационных проблем и управленческой безалаберности местных властей существует риск того, что программа развития сельской медицины так и не реализуется в полной мере.

"В области необходимо принять соответствующие меры, то есть принять надлежащие своевременные управленческие решения, элементарно контролировать строительные работы по этим амбулаториям. Сказать, что эта работа совсем не проводилась нельзя, но цифры говорят сами за себя. На момент проведения аудита построено только 17% амбулаторий из тех, что были запланированы. Мы, по сути, имеем неэффективное управление средствами на большие суммы, потому, что в общем эта программа оценивается в 6 млрд грн – это большая сумма", - сказал он.

Комментируя реализацию программы в областях, где проводился аудит, Майснер сообщил, что в отдельных случаях, в частности, в Житомирской области, СП выявила признаки связанности лиц на уровне заказчика и подрядчика. Кроме того, в Житомирской области "препятствовали проведению аудита: не предоставляли информацию, не допускали на территорию объектов, для того чтобы мы не могли убедиться какое фактическое состояние строительства".

"Я как член Счетной палаты обратился в правоохранительные органы по этому поводу, и прокуратура инициировала уголовное производство по ст.351-1 Уголовного кодекса. В очень многих областях разница поразительная между тем, что видим на бумаге и тем, что по факту. В некоторых случаях есть злоупотребления. По решению СП мы сейчас готовим информацию о признаках уголовных правонарушений по нескольким десяткам случаев и отправляем информацию в Генпрокуратуру", - сказал он.

Майснер отметил, что в регионах, где проведен аудит, показатель строительства амбулаторий в целом выполнен на 23%, однако в четырех областях - Житомирской, Запорожской, Тернопольской и Черниговской, в течение полутора лет не было завершено строительство ни одной амбулатории.

"Нам все объясняют форс-мажорами, проблемами, но когда мы начинаем разбираться, объяснения одинаковые: они поздно нам деньги дали, а мы не успели и не знали как точно и тому подобное. Это не серьезный разговор, деньги в регионы идут, но организация, управление средствами на местах и контроль в центре не были обеспечены. Все это последствия бесхозяйственности и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей чиновниками", - сказал он.

Майснер сообщил, что по результатам аудита также выявлены нарушения законодательства по вопросам градостроительной деятельности на сумму около 0,5 млрд грн.

В ряде случаев не подтверждены объемы выполнения строительных работ. Таких случаев более чем достаточно в Житомирской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Запорожской областях.

Кроме того, на 20 объектах в акты сдачи-приема выполненных работ, включена стоимость строительных материалов и оборудования на общую сумму более 21 млн грн, которые фактически в работах не были использованы и для осмотра на строительных площадках не предъявлены.

По словам Майснера, также достаточно распространенной схемой, выявленной в ходе аудита программы развития сельской медицины, является включение в проект строительства амбулаторий также оборудования и материалов, которые не нужны в ходе непосредственно строительства, например мебели, медоборудования и даже расходных медматериалов.

Майснер отметил, что это позволяет искусственно завышать стоимость объекта и избегать прозрачных процедур закупок оборудования, мебели и прочего, что явно не нужно при осуществлении строительных работ.

"Мы уже не первую субвенцию проверяем, где есть капитальные вложения, по сути - инвестиции государства, в развитие социальной, медицинской, образовательной инфраструктуры. Почти везде используется эта схема. Мы уверены, что этому пора положить конец", - сказал он.

Майснер отметил, что реализация программы развития сельской медицины пока не позволила решить кадровые проблемы с врачами на местах и сложности с улучшением доступа сельского населения к качественной первичной медпомощи.

"Есть некоторые амбулатории, где, хотя это не было предусмотрено табелем оснащенная амбулаторий, купили мебель, микроволновки, чайники в жилые помещения для врачей, но врачей так и не нашли. Деньги потратили, но мотивировать медицинский персонал приехать в село не смогли", - сказал он.

Комментируя результаты аудита относительно программы развития телемедицины в сельской местности, Майснер отметил, что в регионах были использованы только 2% запланированного объема средств на закупку телемедицинского оборудования для действующих медучреждений.

Майснер также обратил внимание на то, что аудит показал, что "у нас в селах много существующей медицинской инфраструктуры, субвенция была предусмотрена не только на новое строительство, но и на реконструкцию и ремонт существующих объектов".

"Почти все регионы потратили средства только на новые объекты. Но мы увидели, что когда люди из села массово уезжают, вопрос использования, содержания и эксплуатации существующих и новых объектов лишь усугубляется с точки зрения эффективности бюджетного финансирования", - сказал он.

Майснер подчеркнул, что к устранению выявленных в ходе аудита проблем подключились Минрегион и Минздрав.

"Оба министерства согласились с рекомендациями в полном объеме, и эти ведомства будут работать с губернаторами, руководством областей, чтобы исправить эту ситуацию и завершить как можно быстрее и качественнее строительство этих амбулаторий", - сказал он.

В областях, где не проводился аудит, те же риски. Выявлены типичные ошибки, которые заключаются, в первую очередь, в некачественных и несвоевременных управленческих решениях.

Майснер также сообщил, что в 2020 году Счетная палата планирует аудит мероприятий, связанных с сахарным и несахарным диабетом, а также аудит относительно развития экстренной медпомощи за счет средств субвенций из госбюджета для областей.

Как сообщалось, по итогам аудита Счетная палата выявила, что ассигнования, выделенные на строительство сельских амбулаторий с начала 2018 года по 1 августа 2019 года, были использованы на 39%, построено только 17% запланированных амбулаторий.

Согласно данным аудита, проведенного в восьми областях (Донецкой, Запорожской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой) доступ сельских жителей к первичной медицинской помощи за счет использования средств субвенции не улучшился.

По информации Счетной палаты, в 2018-2019 годах было утверждено финансирование для строительства 561 амбулатории, однако по состоянию на 1 августа текущего года построено только 94 объекта, или 17%, из которых готовы к эксплуатации 55, или 10%.

Вместе с тем аудиторы отмечают, что в Кировоградской области из 22 утвержденных проектов, построено и получены декларации о готовности объекта к эксплуатации по 18 амбулаториям, в Ривненской - 27 из 37 (декларации зарегистрированы по 10), Днепропетровской - 12 из 18 (по всем 12 объектам зарегистрированы декларации о готовности объекта), Николаевской - 11 из 14 (декларации зарегистрирована по шести).

В то же время, в 11 областях (Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской) в течение исследуемого периода не построено ни одно из запланированных 247 медучреждений, и "есть существенный риск, что они, в основном, не будут завершены до конца 2019 года".

В 2018 году на программу строительства сельских амбулаторий было выделено 5 млрд грн. Не все деньги были использованы в течение года, поэтому они стали переходными. В бюджете на 2019 год, около 3,8-4 млрд грн будут направлены на развитие сельской медицины.

Планировалось, что, согласно программе развития сельской медицины, до марта 2019 года будет построено около 500 новых сельских амбулаторий, еще 400-500 будут построены в течение 2019 года.