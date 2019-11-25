Развитие частных клиник может вернуть выезжающих за рубеж для лечения украинцев – мнение

Частные клиники, которые активно инвестируют в передовые медицинские технологии и внедряют в Украине передовые методы лечения, могут вернуть выезжающих за рубеж для лечения пациентов и привлечь пациентов из-за рубежа, считает хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер.

Про его словам, в частности, частные клиники в настоящее время формируют программы, на которые ранее всегда ориентировались выездные медтуристы: "чекап" (check up - программа ранней диагностики заболеваний, включающая в себя полный набор анализов и исследований) и лечение онкологических заболеваний.

"У ведущих частных украинских клиник уже существуют программы по чекапу, вопрос в том, что включить в эту программу, потому, что в разных странах программы чекап разные. А лечение онкологии - это всегда был выездной туризм, украинские пациенты были разуверены в медицине и ездили за рубеж. Но ситуация поменялась сейчас коренным образом. Развитие клиник позволит оставлять украинских пациентов лечиться в Украине, чтобы они не ехали за рубеж", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Слоссер сообщил, что до конца года клиника "Обериг" откроет отделение лечения онкологических заболеваний, в котором будут применяться, в частности, испанские протоколы лечения онкозаболеваний.

По словам Слоссера, "выездной медтуризм стимулирует внутренний рынок, потому, что он показывает те направления, которые нам нужно развивать".

Со своей стороны вице-президент Международной ассоциации врачей международного медицинского туризма Инна Дащенко отметила, что в ряде крупных государственных клиник существуют и успешно работают международные отделы, которые привлекают иностранных пациентов.

"Я знаю несколько государственных клиник, но базе которых существуют отделы международных пациентов. В этих клиниках иностранных пациентов нормально встречают, лечат. Понятно, что им выставляют более высокий прайс по сравнению с украинскими пациентами, но благодаря привлеченным таким образом средствам, клиника может инвестировать в свое развитие. Привлекая иностранных пациентов, можно развивать клинику, которая оказывает услуги украинцам", - сказал она.

В свою очередь эксперт по медицинскому асистансу и страхованию Алексей Дащенко отметил проблему сотрудничества иностранных пациентов с украинскими государственными клиниками.

"Самый большой вопрос, возникающий когда работаешь с государственными клиниками, это когда ты просишь выставить счет (за медицинские услуги), а тебе выставляют счет за благотворительную помощь. В большинстве своем государственные клиники не умеют принимать средства (от иностранных пациентов), поэтому иностранные страховые компанию не хотят принимать средства от госклиник", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "для иностранного пациента важно не только заплатить, но и заключить договор с клиникой, чтобы он имел определенные гарантии".

Дащенко также подчеркнул, что визовая политика является существенным препятствием для въездного медицинского туризма.

"Иностранному пациенту трудно получить визу", - сказал он.

Как сообщалось, по данным Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ) средний чек иностранного пациента, который проходит лечение в украинских клиниках, составляет $2-2,5 тыс. без учета расходов на транспорт и проживание.

В 2018 году в украинские клиники приехали лечиться около 65 тыс. иностранцев, из Украины на лечение выехало около 160 тыс. Украинцев.

Лидерами выездного медтуризма из Украины являются Германия и Израиль и Турция.