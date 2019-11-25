В Чехии районные больницы просят правительство упростить процесс найма украинских медиков

Чешские районные больницы призывают правительство страны ускорить процесс получения украинскими врачами и медсестрами документации, позволяющей им работать в Чехии, сообщает "Radio Prague International" со ссылкой на "Чешское телевидение".

Чехия уже на протяжении четырех лет поощряет украинских медиков, пытающихся найти работу в этой стране, в соответствии с правительственной схемой под названием "Украина". Она направлена на решение проблемы нехватки местных врачей и медсестер. В медучреждениях страны утверждают, что им трудно нанимать людей на работу, и иногда приходится ждать не менее года, чтобы найти нужного врача или медсестру.