Медицина

15:35 25.11.2019

В Чехии районные больницы просят правительство упростить процесс найма украинских медиков

1 мин читать
В Чехии районные больницы просят правительство упростить процесс найма украинских медиков

 Чешские районные больницы призывают правительство страны ускорить процесс получения украинскими врачами и медсестрами документации, позволяющей им работать в Чехии, сообщает "Radio Prague International" со ссылкой на "Чешское телевидение".

Чехия уже на протяжении четырех лет поощряет украинских медиков, пытающихся найти работу в этой стране, в соответствии с правительственной схемой под названием "Украина". Она направлена на решение проблемы нехватки местных врачей и медсестер. В медучреждениях страны утверждают, что им трудно нанимать людей на работу, и иногда приходится ждать не менее года, чтобы найти нужного врача или медсестру.

Теги: #медицина #чехия #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 25.11.2019
Сменился гендиректор "Запорожстали", новым руководителем назначен Мироненко вместо Шурмы

Сменился гендиректор "Запорожстали", новым руководителем назначен Мироненко вместо Шурмы

09:54 25.11.2019
Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

Милованов уволил половину прежнего руководящего состава МЭРТ

11:09 22.11.2019
Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

Кабмин назначил Венцковского замглавы ГФС

11:08 22.11.2019
Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

10:50 22.11.2019
Малюська представил персоналу органов пенитенциарной системы и пробации своего зама Василика

Малюська представил персоналу органов пенитенциарной системы и пробации своего зама Василика

10:25 22.11.2019
Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Минцифры

Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Минцифры

10:01 22.11.2019
Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука

Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука

17:19 21.11.2019
Экс-депутат Найем назначен замгендиректора "Укроборонпрома"

Экс-депутат Найем назначен замгендиректора "Укроборонпрома"

17:01 21.11.2019
Управляющий партнер "Делойт" в Украине Булах с 2020г переходит в МХП вице-президентом

Управляющий партнер "Делойт" в Украине Булах с 2020г переходит в МХП вице-президентом

16:59 21.11.2019
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице провели в Волынской области - Минздрав

Ситуация с дифтерией под контролем – Скалецкая

Скалецкая подписала приказ об увольнении советников

Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

ПОСЛЕДНЕЕ

Предложенные изменения в порядок GMP могут привести к подорожанию или исчезновению с рынка Украины ряда востребованных лекарств - IPMA

"Киевстар" запустил телемедицинское приложение с платными онлайн-консультациями Doctor Online

СБУ блокировала реализацию контрафактного медоборудования в Полтавской области

Приоритетом для Минздрава в 2020 году будет улучшения качества и доступности медпомощи – Скалецкая

Crown Agents доставили в Украину закупленные за средства госбюджета-2019 препараты для лечения взрослой онкологии

Целью научно-исследовательской деятельности фармкомпаний должно быть улучшение доступа пациентов к эффективным препаратам – мнение

Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице провели в Волынской области - Минздрав

Минсоцполитики Украины опровергло сообщение о приостановке выплат больничных

Аналитики разработали инструмент, показывающий в радиусе 7 км аптеки, работающие по программе реимбурсации

"Фармак" презентовал результаты лабораторных исследований препаратов в зарубежных клиниках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА