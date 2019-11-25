"Киевстар" запустил телемедицинское приложение с платными онлайн-консультациями Doctor Online

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" совместно с компанией "Доктор Онлайн" запустил одноименное приложение, которое позволит получать онлайн-рекомендации от врачей круглосуточно, если медицинские показания не требуют посещения клиники.

В приложении Doctor Online пользователи смогут обратиться к избранному специалисту за консультацией посредством чата либо с помощью видео- или аудиозвонка, получить направление на анализы, записаться в лабораторию, получить результаты анализов и их расшифровку. Приложение позволяет также заказать доставку лекарств и запланировать в календаре график приема медикаментов (с напоминаниями о необходимости приема лекарств).

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов.

Десятиминутная консультация стоит 50-70 грн в зависимости от уровня специалиста, а оплатить услугу пользователи могут с мобильного счета "Киевстар" (для абонентов предоплаченной формы связи) или с помощью банковской карты.

"Теперь перед тем, как ехать в больницу за несколько километров от дома, в приложении Doctor Online можно проконсультироваться по поводу своих симптомов, обсудить дальнейшее лечение и необходимость посещения больницы", - отмечает директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман.

Как отмечается в сообщении оператора, на сегодняшний день в поддержке приложения работает 40 квалифицированных специалистов, среди которых: семейные врачи, терапевты, урологи, педиатры, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тыс. консультаций.

"Во многих странах мира активно развивается направление телемедицины, лидерами в этой сфере безусловно являются страны Европы, США и Австралия. При отборе врачей мы ориентировались на опыт этих стран, учитывали все тонкости работы при предоставлении телемедицинских услуг. Наши врачи прошли несколько этапов тестирования и специализированное обучение. Они обладают навыками проведения онлайн-консультаций и используют в своей практике европейские протоколы диагностики и лечения", - комментирует директор компании "Доктор Онлайн" Николай Кисель.

Как отмечают в "Киевстаре" - все персональные данные пользователей надежно защищены. "Компания "Доктор Онлайн" придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищенная платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно "Пользовательского соглашения" и в соответствии с законодательством о защите персональных данных", - подчеркивается в сообщении оператора.

Приложение Doctor Online доступно для загрузки iOS и Android.

Компания "Доктор Онлайн" входит в состав группы компаний IT4Medicine, основная деятельность которой - разработка ИТ-решений для медицины и развитие сферы электронной системы здравоохранения. Группа компаний была основана в 2014 году в Украине. Продукты и проекты компании представлены в 18 регионах Украины, более чем в 230 медицинских учреждениях.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.