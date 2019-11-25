Медицина

12:55 25.11.2019

"Киевстар" запустил телемедицинское приложение с платными онлайн-консультациями Doctor Online

3 мин читать
"Киевстар" запустил телемедицинское приложение с платными онлайн-консультациями Doctor Online

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" совместно с компанией "Доктор Онлайн" запустил одноименное приложение, которое позволит получать онлайн-рекомендации от врачей круглосуточно, если медицинские показания не требуют посещения клиники.

В приложении Doctor Online пользователи смогут обратиться к избранному специалисту за консультацией посредством чата либо с помощью видео- или аудиозвонка, получить направление на анализы, записаться в лабораторию, получить результаты анализов и их расшифровку. Приложение позволяет также заказать доставку лекарств и запланировать в календаре график приема медикаментов (с напоминаниями о необходимости приема лекарств).

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов.

Десятиминутная консультация стоит 50-70 грн в зависимости от уровня специалиста, а оплатить услугу пользователи могут с мобильного счета "Киевстар" (для абонентов предоплаченной формы связи) или с помощью банковской карты.

"Теперь перед тем, как ехать в больницу за несколько километров от дома, в приложении Doctor Online можно проконсультироваться по поводу своих симптомов, обсудить дальнейшее лечение и необходимость посещения больницы", - отмечает директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман.

Как отмечается в сообщении оператора, на сегодняшний день в поддержке приложения работает 40 квалифицированных специалистов, среди которых: семейные врачи, терапевты, урологи, педиатры, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тыс. консультаций.

"Во многих странах мира активно развивается направление телемедицины, лидерами в этой сфере безусловно являются страны Европы, США и Австралия. При отборе врачей мы ориентировались на опыт этих стран, учитывали все тонкости работы при предоставлении телемедицинских услуг. Наши врачи прошли несколько этапов тестирования и специализированное обучение. Они обладают навыками проведения онлайн-консультаций и используют в своей практике европейские протоколы диагностики и лечения", - комментирует директор компании "Доктор Онлайн" Николай Кисель.

Как отмечают в "Киевстаре" - все персональные данные пользователей надежно защищены. "Компания "Доктор Онлайн" придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищенная платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно "Пользовательского соглашения" и в соответствии с законодательством о защите персональных данных", - подчеркивается в сообщении оператора.

Приложение Doctor Online доступно для загрузки iOS и Android.

Компания "Доктор Онлайн" входит в состав группы компаний IT4Medicine, основная деятельность которой - разработка ИТ-решений для медицины и развитие сферы электронной системы здравоохранения. Группа компаний была основана в 2014 году в Украине. Продукты и проекты компании представлены в 18 регионах Украины, более чем в 230 медицинских учреждениях.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Теги: #медуслуги #киевстар #доктор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 19.11.2019
"Киевстар" разрешил партнерским техно-сетям оформлять договора подключения для бизнеса

"Киевстар" разрешил партнерским техно-сетям оформлять договора подключения для бизнеса

15:21 08.11.2019
"Киевстар" увеличивает количество услуг в тарифе "Киевстар Семья"

"Киевстар" увеличивает количество услуг в тарифе "Киевстар Семья"

11:13 04.11.2019
"Киевстар" в III кв. выплатил 4,5 млрд грн дивидендов

"Киевстар" в III кв. выплатил 4,5 млрд грн дивидендов

09:59 04.11.2019
"Киевстар" во III кв. увеличил EBITDА на 33,1%, доход – на 18,3%

"Киевстар" во III кв. увеличил EBITDА на 33,1%, доход – на 18,3%

13:20 01.11.2019
"Киевстар" подключил к 4G еще 1046 населенных пунктов в 21 области

"Киевстар" подключил к 4G еще 1046 населенных пунктов в 21 области

09:50 29.10.2019
Законопроект "Об электронных коммуникациях" урегулирует проблемы доступа к инфраструктуре - "Киевстар"

Законопроект "Об электронных коммуникациях" урегулирует проблемы доступа к инфраструктуре - "Киевстар"

14:19 23.10.2019
"Киевстар" запустил новую линейку тарифов для контрактных и бизнес-абонентов

"Киевстар" запустил новую линейку тарифов для контрактных и бизнес-абонентов

11:38 23.10.2019
Минздрав разработал критерии формирования способной сети медуслуг

Минздрав разработал критерии формирования способной сети медуслуг

12:31 17.10.2019
"Киевстар" подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

"Киевстар" подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

11:04 17.10.2019
"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

"Укрзализныця" не сможет запустить WiFi в поездах, пока государство не откроет для мобильных операторов частоты 900МГц - мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице провели в Волынской области - Минздрав

Ситуация с дифтерией под контролем – Скалецкая

Скалецкая подписала приказ об увольнении советников

Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ блокировала реализацию контрафактного медоборудования в Полтавской области

Приоритетом для Минздрава в 2020 году будет улучшения качества и доступности медпомощи – Скалецкая

Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

Crown Agents доставили в Украину закупленные за средства госбюджета-2019 препараты для лечения взрослой онкологии

Целью научно-исследовательской деятельности фармкомпаний должно быть улучшение доступа пациентов к эффективным препаратам – мнение

Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице провели в Волынской области - Минздрав

Минсоцполитики Украины опровергло сообщение о приостановке выплат больничных

Аналитики разработали инструмент, показывающий в радиусе 7 км аптеки, работающие по программе реимбурсации

"Фармак" презентовал результаты лабораторных исследований препаратов в зарубежных клиниках

Электронный рецепт и реимбурсация могут стать эффективным инструментом в борьбе с антибиотикорезистентностью – эксперты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА