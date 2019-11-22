Кабмин уволил зампредседателя правления ПАО "Лекарства Украины"

Кабинет министров Украины распоряжением №1061-р от 15 ноября 2019 года уволил заместителя председателя правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Татьяну Добрыцю.

"Уволить Татьяну Николаевну Добрыцю с должности заместителя председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" по собственному желанию",- говорится в сообщении на сайте правительства.

Как сообщалось, в июле 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность председателя правления ПАО "Лекарства Украины".

Кабмин назначил Геннадия Ворону председателем правления ГАК "Лекарства Украины" в декабре 2015 года, а в апреле 2018 года уволил его с данной должности.

После чего, 11 июля 2018 года врио предправления ГАК "Лекарства Украины" была назначена Татьяна Добрыця.