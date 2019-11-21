Медицина

16:43 21.11.2019

Целью научно-исследовательской деятельности фармкомпаний должно быть улучшение доступа пациентов к эффективным препаратам – мнение

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Целью научно-исследовательской деятельности фармкомпаний должно быть улучшение доступа пациентов к эффективным препаратам – мнение

 Конечной целью научно-исследовательской деятельности фармацевтических компаний должно быть улучшение доступа пациентов к безопасным и эффективным лексредствам, считает главный научный консультант фармкомпании "Фармак" Виктор Маргитыч.

"Конечная цель – улучшить доступ пациентов к высококачественным, безопасным и эффективным лексредствам",- сказал он в ходе VII Ежегодной научно-практической конференции Школы молодых ученых с международным участием.

"Фармак" всегда уделял большое внимание развитию науки. Компания привлекает лучших студентов, лучших научных работников для работы над разными проектами – разработкой новых лексредств, внедрением инноваций на производстве, инновационными исследованиями по биоэквивалентности, клиническими исследованиями оригинальных препаратов",- сказал эксперт.

По его словам, компания инвестирует в глобальные исследования оригинальных препаратов, в частности исследование "Амизона" на рынках ЕС и США. Кроме того у "Фармака" также есть много разработок генерических препаратов известных брендов транснациональных корпораций. При этом исследования биоэквивалентности проводились в странах ЕС

В свою очередь технический директор компании Андрей Гой отметил, что для реализации политики компании в сфере доступности лескредств "Фармак" привлекает лучших украинских и иностранных специалистов.

"Несмотря на пренебрежение фундаментальной наукой в стране, "Фармак" остается мощным центром высоких технологий и привлекает профессионалов инженерии, биомедицинской науки, менеджмента и так называемого "творческого класса",- сказал он.

Как сообщалось, "Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05 млрд грн. Активы компании за год возросли на 22,7% - до 5,66 млрд грн.

"Фармак" - производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В "Фармаке" функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с нормативными требованиями и мировыми стандартами ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #маргитыч
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