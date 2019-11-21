Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице провели в Волынской области - Минздрав

Первую трансплантацию почки от живого донора в провели в Ковельском городском территориальном медицинском объединении (КГТМО Волынская обл.).

Как сообщает Министерство здравоохранения, эта операция стала первой успешной трансплантацией, проведенной в больнице районного уровня.

Минздрав уточняет, что КГТМО 19 сентября получило лицензию для осуществления трансплантации органов. Ранее в Украине такие операции осуществлялись только в пяти центрах трансплантации.

Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V стадии, которая шесть лет получала сеансы гемодиализа и около трех лет года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье.

Донором стал муж пациентки.

"Трансплантация от живого донора - это двойная ответственность, ведь забирается орган у абсолютно здорового человека и нельзя допустить, чтобы его здоровье пострадало. Подготовка супругов к операции длилась шесть месяцев. Сейчас супруги чувствует себя хорошо и уже строит планы на будущее", - сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздрав подчеркивают, что "история Ковельской больницы доказывает, что трансплантацию можно делать и в региональных центрах, мощность которых нужно развивать совместно с местными органами власти".

В ведомстве подчеркивают, что создание широких возможностей для трансплантации в Украине является одним из приоритетов Минздрава на ближайший период.