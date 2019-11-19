Медицина

12:39 19.11.2019

Аналитики разработали инструмент, показывающий в радиусе 7 км аптеки, работающие по программе реимбурсации

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Аналитики разработали инструмент, показывающий в радиусе 7 км аптеки, работающие по программе реимбурсации

Украинские аналитики разработали инструмент, который в удобном формате показывает, сколько аптек, работающих по программе "Доступные лекарства", расположены в радиусе 7 км от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Согласно сообщению Национальной службы здоровья (НСЗУ) в Facebook, такая информация позволяет желающим найти ближайшую к больнице аптеку и получить лекарственные средства по программе "Доступные лекарства".

Инструмент создан Агентством журналистики данных "Texty.org.ua" в сотрудничестве с НСЗУ и Министерством цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Он является расширением визуализации на основе открытых данных НСЗУ "Открытая медреформа" и доступен по ссылке texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/apteky.

Теги: #нсзу #реимбурсация #медреформа #аптека
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