Ассигнования на строительство сельских амбулаторий в 2019г были использованы на 40% - Счетная палата

Ассигнования, выделенные на строительство сельских амбулаторий в 2019 году, были использованы на 39%, построено только 17% запланированных амбулаторий, сообщает Счетная палата.

"По состоянию на 1 августа 2019 года в целом по всей стране открыты ассигнования на 5 млрд грн, приказами Минрегиона по предложениям облгосадминистраций распределены 4,3 млрд грн, при этом использовано лишь 1,9 млрд грн. Более 61% средств (почти 3,1 млрд грн) не использованы и находились на счетах местных бюджетов", - сообщает палата.

По информации Счетной палаты, с 2018 года за средства субвенции на развитие сельской медицины было построено 17% запланированного объема новых амбулаторий по итогам аудита эффективности использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие сельской медицины.

Ответственный за проведение аудита - заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер.

Счетная палата сообщает, что, согласно данным аудита, проведенного в восьми областях (Донецкой, Запорожской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой) доступ сельских жителей к первичной медицинской помощи за счет использования средств субвенции не улучшился.

По информации Счетной палаты, в 2018-2019 гг. было утверждено финансирование для строительства 561 амбулатории, однако по состоянию на 1 августа текущего года построено только 94 объекта или 17%, из которых готовы к эксплуатации 55 или 10%.

Вместе с тем аудиторы отмечают, что в Кировоградской области из 22 утвержденных проектов, построено и получено декларации о готовности объекта к эксплуатации по 18 амбулаториям, в Ривненской - 27 из 37 (декларации зарегистрированы по 10), Днепропетровской - 12 из 18 (по всем 12 объектам зарегистрированы декларации о готовности объекта), Николаевской - 11 из 14 (декларации зарегистрирована по шести).

В то же время, в 11 областях (Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская) в течение исследуемого периода не построено ни одно из запланированных 247 медучреждений, и "есть существенный риск, что они в основном не будут завершены до конца 2019 года".

Кроме того, для 312 действующих амбулаторий реконструкция не была запланирована, а для 1020 медучреждений не был запланирован капитальный ремонт.

Аудиторы считают, что "поскольку большинство запланированных амбулаторий не были построены, то медоборудование, приобретенное для них в 2018 году и в январе-июле 2019 за счет средств субвенции, не используется".

Счетная палата также отмечает, что 1 августа 2019 года из 979 запланированных для сельских амбулаторий автомобилей было приобретено только 527, при этом 467 автомобилей было закуплено для строящихся амбулаторий, еще 60 - для существующих. Вместе с тем в Счетной палате подчеркивают, что в восьми областях, в которых проводился аудит, для оказания медицинской помощи используется менее трети автомобилей, Остальные автомобили не распределены между медучреждениями и длительное время не имеют госрегистрации.

Кроме того, в Счетной палате отмечают, что в регионах закуплено только 43 комплекта телемедицинской оборудования для действующих амбулаторий (только в Кировоградской области), что составляет менее 2%. планового показателя.

Непосредственно в восьми областях, где проведен аудит, построено лишь 42 амбулатории (23% запланированного), закуплено 167 служебных автомобилей (60% плана), а комплекты телемедоборудования для действующих амбулаторий вообще не приобретались.

Аудит охватил средства субвенции в размере 1,05 млрд грн. По результатам аудита в восьми регионах установлены нарушения законодательства по вопросам градостроительной деятельности на сумму более 526 млн гривен. В частности, речь идет о некачественной разработку проектно документации, строительство без правоустанавливающих документов на землю, ненадлежащий авторский и технический надзоры.

Еще 480 млн грн использовано с нарушением требований в сфере публичных закупок. Наибольшее количество таких нарушений выявлено в Ривненской, Донецкой, Полтавской и Житомирской областях.

Кроме того аудиторы установили неэффективное использование средств на сумму более 225 млн грн.

Также выявлено также 20 случаев использования средств субвенции с признаками уголовных преступлений.