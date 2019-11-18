Кабмин перераспределил 731 млн грн на погашение задолженностей по зарплатам медиков

Кабинет министров Украины перераспределил 731 млн грн из резерва медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, средства будут направлены на погашение задолженности заработных плат медикам.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, средства будут направлены в регионы в ближайшее время.

"Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медицинские учреждения", - сообщает Минздрав.

В ведомстве подчеркивают, что вопрос задолженности зарплат медикам возникает ежегодно во второй половине года.

При этом в Минздраве отмечают, что в медицинских учреждениях первичного звена проблема задолженности по зарплатам была ликвидирована с вступлением в реформу и переходом на финансирование через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

"С полным внедрением реформы медицинская субвенция перестанет существовать, а вместе с ней и вопрос задолженностей зарплат. Большинство заведений уже в апреле 2020 перейдут на модель финансирования "деньги ходят за пациентом", - отмечает Минздрав.

В Минздраве поясняют, что медицинская субвенция на каждую область выделяется из расчета на одного жителя. В отдельных регионах, например, в горных районах, получают увеличенное финансирование. При этом задолженность по зарплатам возникает из года в год в одних и тех же областях.

Как сообщалось, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призвала местные советы дофинансировать медучреждения, собственниками которых они являются.

До конца 2019 года Минздрав намерен дофинансировать еще ряд программ на общую сумму 300 млн грн.