Медицина

17:57 15.11.2019

Замруководителя проекта USAID по поддержке реформы здравоохранения возглавил проектный офис реформ при Минздраве

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Замруководителя проекта USAID по поддержке реформы здравоохранения возглавил проектный офис реформ при Минздраве

Заместитель руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения Алексей Яременко возглавил проектный офис реформ при Министерстве здравоохранения.

Соответствующий приказ о формировании персонального состава Проектного офиса реформ при Минздрав 13 ноября подписала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Кроме Яременко в состав проектного офиса вошли экс-министр здравоохранения Александр Квиташвили, экс-первый первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Виктор Ляшко, консультант Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Матвей Хренов и исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины Дмитрий Коваль.

Теги: #медреформа #кадры #минздрав
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