Медицина

17:16 15.11.2019

Общественные организации получили более 1 млн грн для поддержки лиц с ВИЧ в Украине

1 мин читать
Общественные организации получили более 1 млн грн для поддержки лиц с ВИЧ в Украине

Более 1 млн грн для предоставления услуг по уходу и поддержке ВИЧ-позитивных лиц и профилактики среди групп повышенного риска получили общественные организации, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Согласно сообщению, всего до конца ноября финансирование услуг по уходу и поддержке ВИЧ-позитивных лиц и профилактики среди групп повышенного риска в пределах госбюджета получат 92 организации.

Как сообщалось, в целом к концу 2019 года на закупку указанных услуг в госбюджете предусмотрено 83,8 млн грн, которые будут направлены на услуги по профилактике ВИЧ для 211,6 тыс. чел., а также на услуги по уходу и поддержке для 21,375 тыс. ВИЧ-позитивных.

Минфин Украины согласовал финансирование этих услуг через ЦОЗ до конца 2019 года.

Украина стала первой страной Восточной Европы и Центральной Азии, которая будет финансировать услуги по профилактикеи социальном сопровождении пациентов за средства госбюджета.

Услуги по профилактике и сопровождению ВИЧ предусматривают проведение тестирования, программу обмена шприцев и игл, консультации для лиц, узнавших о наличии у них ВИЧ-инфекции, и психологическую поддержку.

Финансирование услуг по профилактике и сопровождению ВИЧ за госсредства осуществляется в рамках Плана перехода от донорского к государственному финансированию (20-50-80) и направлено на усиление способности государства эффективно внедрять приоритетные меры по преодолению эпидемий туберкулеза, ВИЧ-инфекции/СПИДа.

Теги: #скалецкая #бюджет #общественники #минздрав #спид_вич
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:46 15.11.2019
Минздрав дополнительно профинансирует лечение за границей для 100 украинцев

Минздрав дополнительно профинансирует лечение за границей для 100 украинцев

15:52 15.11.2019
Минздрав создаст сеть осуществляющих эпидемический контроль и надзор учреждений

Минздрав создаст сеть осуществляющих эпидемический контроль и надзор учреждений

14:57 15.11.2019
Минздрав предлагает запретить употребление электронных сигарет в общественных местах

Минздрав предлагает запретить употребление электронных сигарет в общественных местах

14:29 15.11.2019
Привлечение медспециалистов для работы в регионах является обязанностью местных властей – Скалецкая

Привлечение медспециалистов для работы в регионах является обязанностью местных властей – Скалецкая

13:17 15.11.2019
Скалецкая: в 2020 году мы предложим законопроект о медстраховании

Скалецкая: в 2020 году мы предложим законопроект о медстраховании

12:29 15.11.2019
Сыворотки от дифтерии в Украине достаточно – Скалецкая

Сыворотки от дифтерии в Украине достаточно – Скалецкая

12:09 15.11.2019
Правительство выделит 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам – Скалецкая

Правительство выделит 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам – Скалецкая

19:14 14.11.2019
В Украине финансирование здравоохранения в 2020г увеличится на 13% - до 113 млрд грн

В Украине финансирование здравоохранения в 2020г увеличится на 13% - до 113 млрд грн

18:49 14.11.2019
Финансирование здравоохранения в 2020г увеличится на 13% - до 113 млрд грн

Финансирование здравоохранения в 2020г увеличится на 13% - до 113 млрд грн

18:28 14.11.2019
Нардепы приняли смету Рады на 2020 год в 2 млрд грн

Нардепы приняли смету Рады на 2020 год в 2 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация с дифтерией под контролем – Скалецкая

Скалецкая подписала приказ об увольнении советников

Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

ПОСЛЕДНЕЕ

Отмена запрета на сравнительную рекламу лекарственных средств может создать проблему на фармрынке – юрист

МЗУ ожидает в ближайшее время статус центральной закупочной организации

"Нова Пошта" установит дефибрилляторы на объектах в 7 городах

Трасса Киев-Чоп в Ривненской области частично перекрыта из-за протестов медиков

Минздрав на примере Киевской области изучает алгоритмы запуска системы трансплантации

Некачественные медосмотры стали причиной роста уровня профзаболеваний – ФССУ

Санофи поставила в Украину вакцины для военнослужащих

Минздрав инициировал комплексную проверку Института рака

Общественные организации получили более 93 тыс. грн для поддержки лиц с ВИЧ

Правительство Японии передало украинским больницам очередную партию диагностического оборудования – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА