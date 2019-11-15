Медицина

15:52 15.11.2019

Минздрав создаст сеть осуществляющих эпидемический контроль и надзор учреждений

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Минздрав создаст сеть осуществляющих эпидемический контроль и надзор учреждений

Министерство здравоохранения Украины намерено создать сеть учреждений, которые будут заниматься эпидемическим контролем и надзором, путем реорганизации и оптимизации лабораторных центров, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время "часа правительства" в парламенте в пятницу.

"Есть законопроект, который будет подан в парламент, относительно закона о системе общественного здоровья, которым предусматривается создание новой сети учреждений, осуществляющих эпидконтроль и эпиднадзор. Это пересмотр системы уже существующих учреждений",- сказала она.

По словам министра, в регионах будет проводиться работа по реорганизации и оптимизации лабораторных центров.

"Есть рутинная работа с регионами относительно лабораторных центров, как их реорганизовать, оптимизировать, поскольку они не выполняют свою функцию для государства, но есть люди, которые там работают. Эта работа систематизируется, чтобы регионы знали, как им действовать в вопросе оптимизации медицинских лабораторий", - подчеркнула Скалецкая.

Кроме того, она отметила, что необходимо изменить механизм финансирования таких центров.

"Изменение финансирования заключается в том, что мы не будем финансировать учреждения, а закупать у них услугу по проведению лабораторных исследований. Тогда уже будет вопрос к местной власти, как она организует работу таких лабораторных центров", - сказала Скалецкая.

Теги: #скалецкая #эпидслужба #минздрав
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