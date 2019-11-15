Минздрав предлагает запретить употребление электронных сигарет в общественных местах

Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект об охране населения от вредного воздействия табака, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время "часа правительства" в Верховной Раде в пятницу.

"У нас есть соглашение об ассоциации, которым предусмотрена имплементация норм и директив ЕС. Также уже есть разработанный законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об адаптации законодательства к требованиям директивы №40 европейского парламента об охране населения от вредного воздействия табака. Этот документ уже прошел согласование в центральных органах исполнительной власти и будет скоро подаваться на парламент",- сказала она.

По словам Скалецкой, законопроектом планируется запретить изготовление табачных изделий с вкусовыми и ароматическими добавками. Также планируется запретить использовать электронные сигареты в общественных местах.

"Законопроектом предлагается регламентировать электронные сигареты и новые табачные изделия, запретить их употребление в общественных местах и продажи несовершеннолетним, увеличить процент медицинских предупреждений на упаковках табачных изделий, запретить изготовление и продажу табачных изделий со вкусовыми и ароматическими добавками, внедрить публичную отчетность табачных корпораций о составе табачной продукции, полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете. Это те обязательства, которые Украина взяла на себя пять лет назад, и до сих пор они на этапе подготовки и согласования", - сказала она.