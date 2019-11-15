Привлечение медспециалистов для работы в регионах является обязанностью местных властей – Скалецкая

Вопросом кадрового обеспечения медучреждений в регионах, в частности в сельской местности, должны заниматься местные органы власти, считает министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Медучреждения в Украине в большинстве случаев являются коммунальной собственностью, то есть собственником являются местные власти. И вопрос кадрового обеспечения – это их ответственность", - сказала она во время "часа правительства" в Верховной Раде в пятницу.

По словам министра, "есть хорошие примеры в регионах, когда местные власти покупают несколько квартир для тех, кто приедет работать в местную больницу".

Кроме того, Скалецкая подчеркнула, что министерство может разработать программу поддержки молодых специалистов, если это будет позволять госбюджет.

"Минздрав может разработать определенные программы для поддержки молодых специалистов, но в настоящее время это вопрос взаимодействия с возможностями бюджета. Децентрализация это очень весомый фактор того, как граждане в медучреждениях получают медпомощь. А для Минздрава, парламентариев и правительства более важным будет определить правила предоставления помощи, контроля за качеством и доступностью. Это командная игра местных и центральных властей",- сказала она.