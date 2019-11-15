Отмена запрета на сравнительную рекламу лекарственных средств может создать проблему на фармрынке – юрист

Предусмотренное законом о гармонизации законодательства Украины с правом ЕС в сфере сравнительной рекламы (законопроект №0953) разрешение открыто сравнивать в рекламной продукции свой товар с продукцией конкурента может создать проблему потребителей на фармацевтическом рынке Украины, считает партнер юридической компании "Правовой Альянс" Андрей Горбатенко.

Он напомнил, что принятый законопроект предусматривает отмену запрета сравнительной рекламы лекарственных средств, которая сейчас содержится в законе "О рекламе". Вместе с тем новый закон устанавливает более четкое регулирование такого вида рекламы, вводя новое определение сравнительной рекламы и позволяя ее использование в Украине.

Теперь рекламодатели смогут использовать в своих рекламных материалах сравнение с конкурентами, с этой целью им предоставляется право использовать изображения, ссылки на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми выпускается товар, с которым осуществляется сравнение, коммерческое (фирменное) наименование конкурента, деятельность или товар которого сравниваются.

При этом законопроект позволяет сравнивать одну или несколько существенных, сопоставимых и репрезентативных характеристик однородного (подобного) товара, деятельности, в том числе цену, информация о которых может повлиять на решение потребителя при осуществлении выбора. То есть, на практике просто сказать, что препарат "А" лучше препарата "Б", не получится. Нужно будет четко указать именно чем он лучше, и быть готовым подтвердить это.

"По нашему мнению, такая либерализация рекламы лекарственных средств является достаточно спорным шагом, особенно учитывая ситуацию с самолечением в Украине. Кроме того, лекарственные средства являются сложными высокотехнологичными продуктами, оценка потребительских качеств которых требует специальных знаний в медицинской сфере. Итак, потребителям будет сложно сделать объективные выводы о лекарственных средствах, которые рекламируются, опираясь на сравнительную рекламу", - сказал Горбатенко.

По мнению юриста, "самым простым сравнением является сравнение цены, но когда речь идет о лекарственных средствах, даже в таком очевидном критерии не все так просто".

Он подчеркнул, что с точки зрения инноваций, лекарственные средства условно можно разделить на две группы: оригинальные, которые являются результатом многолетних исследований и испытаний, и генерические, которые являются копиями оригинальных лекарственных средств. При этом генерические лекарственные средства всегда дешевле оригинальных.

Горбатенко обратил внимание, что в странах с суровым регулированием качества лекарственных средств в процессе регистрации генерического препарата устанавливается "качество копии" (степень биоэквивалентности).

"Копии группы "А" - это качественные копии, которые полностью соответствуют оригиналу; копии группы "B" - немножко хуже; копии группы "С" - еще хуже; копии группы "D" - без комментариев. Проблема в том, что в Украине такая градация генериков не проводится, а потому часто даже врачам не известно насколько тот или иной генерик приближен к оригиналу, где действительно, приобретя генерик, можно сэкономить, не жертвуя качеством и безопасностью, а где такая экономия может негативно повлиять на результат лечения", - сказал он.

При этом юрист отметил, что законопроект в ближайшее время будет направлен на подпись Президенту Украины и вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

"Поэтому есть все основания ожидать вышеуказанные изменения уже в этом году", - прогнозирует он.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №0953 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза", которым разрешается в рекламной продукции открыто сравнивать свой товар с продукцией конкурента.

По прогнозам авторов закона, его принятие позволит сделать очередной шаг на пути адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, будет стимулировать развитие честной конкуренции, усилит защиту экономических интересов потребителей и добросовестных предпринимателей, а, следовательно, положительно отразится на экономическом развитии Украины.