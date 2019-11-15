Правительство выделит 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам – Скалецкая

Кабинет министров Украины в пятницу рассмотрит вопрос о выделении 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам в регионах, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"К сожалению, возникла задолженность по зарплате в некоторых регионах Украины. Сегодня на заседании правительства проголосуют выделение 700 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции на регионы для покрытия задолженности по зарплатам", - сказал она во время "часа правительства" в Верховной Раде в пятницу.

При этом Скалецкая обратилась с просьбой к депутатам "работать в регионах с местными властями, с местными советами, чтобы они дофинансировали медучреждения, собственниками которых они являются".

Скалецкая также сообщила, что Минздрав намерен до конца 2019 года дофинансировать еще ряд программ на общую сумму 300 млн грн.

"Думаю, что до конца года мы еще найдем возможность дофинансировать около 300 млн грн для покрытия потребностей, которые сегодня возникли в регионах", - сказал она.

Министр здравоохранения рассчитывает, что проблема, возникающая к концу года из-за задолженности по зарплате работникам бюджетных медучреждений "в этом году будет в последний раз", так как с 1 апреля 2020 года бюджетные медучреждения войдут в реформирование.

"Раньше у нас эта проблема была каждый раз, каждый год была задолженность по зарплате, и каждый год Минздрав выискивал средства для погашения задолженности. С 1 апреля медучреждения будут действовать на основании других организационных принципов, а задолженность, таким образом, будет полностью ликвидирована, а зарплата будет зависеть только от управленских навыков руководителя медучреждения", - сказал она.

Как сообщалось, с 1 апреля 2020 года бюджетные медучреждения всех уровней медицинской помощи будут финансироваться через Национальную службу здоровья (НСЗУ), получая оплату за оказанные медицинские услуги в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ). На девять месяцев 2020 года бюджет ПМГ составит 72 млрд грн или 64% всего медицинского бюджета на 2020 год.