В Украине финансирование здравоохранения в 2020г увеличится на 13% - до 113 млрд грн

Финансирование сферы здравоохранения в Украине в 2020 году составит 113 млрд грн, что на 13% больше, чем в 2019 году, в том числе финансирование Программы медицинских гарантий (ПМГ) составит 72 млрд грн, или 64% всего медицинского бюджета.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, такие показатели заложены в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", принятом парламентом в четверг.

Минздрав уточняет, что ПМГ, которая в полном объеме начнет работать с 1 апреля 2020 года, будет включать в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.

"В апреле 2020 года принцип "деньги следуют за пациентом" заработает на всех уровнях медицинской помощи. Программу медгарантий реализует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ)", - сообщает Минздрав.

По его данным, в частности, в рамках ПМГ госбюджетом предусмотрено 19,1 млрд грн на первичную медпомощь, 44,4 млрд грн - на специализированную амбулаторную и госпитальную помощь с 1 апреля 2020 года, 4,6 млрд грн – на экстренную медпомощь в рамках ПМГ (на 22% больше, чем в 2019-м), 0,5 млрд грн – на медицинскую реабилитацию, 0,3 млрд грн – на паллиативную медпомощь.

Кроме того, на развитие экстренной медпомощи дополнительно предусмотрено еще 1,9 млрд грн.

На финансирование правительственной программы "Доступные лекарства" госбюджетом-2020 предусмотрено 2,1 млрд грн - на 75% млрд грн больше, чем в 2019-м.

Кроме того, на лечение сахарного и несахарного диабета в 2020 году будет выделено около 1,2 млрд грн.

Препараты инсулина войдут в программу реимбурсации и будут финансироваться через НСЗУ с 1 апреля. В январе-марте 2020 финансирование инсулинов будет осуществляться по субвенции.

Как уточняет Минздрав, согласно бюджетному запросу, сформированному ведомством, было предусмотрено направить 227,1 млн грн на закупку приоритетных услуг в сфере общественного здоровья, в том числе 189,5 млни грн - на услуги по эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями, иммунопрофилактике, продвижению здоровья и коммуникационных кампаний и социально-гигиеническому мониторингу, еще 37,619 млн грн – на профилактику неинфекционных заболеваний.

Услуги будут выполняться региональными центрами общественного здоровья, сеть которых - в процессе создания, другими провайдерами (государственными, коммунальными, частными заведениями) согласно закону "О публичных закупках" (через систему ProZorro), что значительно улучшит эффективность использования государственных средств.

Кроме того, госбюджетом-2020 предусмотрено 207,9 млн грн на финансирование услуг по сопровождению и профилактике ВИЧ. В Минздраве рассчитывают, что это позволит расширить охват этими услугами до 356 тыс. чел.

Госбюджет на следующий год предусматривает 912 млн грн на безоплатное лечение мозгового инсульта, инфаркта – 217,2 млн грн, 1,7 млрд грн - на роды, 1,3 млрд грн - на бесплатную неонатальную помощь.

На госзакупки лексредств и медизделий предусмотрено 9,77 млрд грн. Эти закупки будут осуществляться по 40 направлениям международными организациями Программа развития ООН (ПРООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Crown Agents, а также созданным в 2018 году ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг, 14 ноября, приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Проект закона №2000 в целом поддержали 280 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

В целом доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в размере 1,093 трлн грн, в том числе доходы общего фонда - 974,7 млрд грн. доходы специального фонда – 119 млрд грн.

Расходы госбюджета предлагается определить в 1,18 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,052 трлн грн.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается установить в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% ВВП.