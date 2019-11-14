МЗУ ожидает в ближайшее время статус центральной закупочной организации

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) в ближайшее время может получить статус центральной закупочной организации, сообщил глава МЗУ Арсен Жумадилов.

"Мы ожидаем, что вскоре Минэкономики будет выносить это решение (о предоставлении статуса ЦЗО - ИФ) на Кабмин, чтобы мы могли получить статус ЦЗО и со следующего года могли работать с бюджетными средствами. В ближайшие дни соответствующие изменения должны выйти из Минздрава, чтобы зайти в Минэкономики и Минэкономики подаст их в Кабмин", - сказал он в ходе беседы с членами Союза украинских предпринимателей (СУП) в Киеве в четверг.

Жумадилов уточнил, что статус ЦЗО позволит МЗУ работать как со средствами госбюджета, так и со средствами местных бюджетов.

Он также сообщил, что в Минздраве закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в настоящее время курирует первый заместитель министра Андрей Семиволос.

По словам Жумадилова, отсутствие статуса ЦЗО не позволило МЗУ провести в 2019 году пилотные закупки средства госбюджета.

"Было формальное условие для проведения пилотных закупок за средства бюджета: чтобы это было возможно, МЗУ необходим статус ЦЗО. Задержка решения по предоставлению статуса ЦЗО была вызвана, в том числе, тем, что уже летом было известно, что будет новый парламент, новый Кабмин, был просто недостаток политической воли для решения этого вопроса. В конце августа мы поняли: даже если получим этот статус в сентябре 2019 года, то не успеем провести закупку до конца года", - сказал он.

Жумадилов пояснил, что статус ЦЗО, в частности, дает возможность Минздраву не проводить тендер для определения закупочной организации, а сразу получать закупочную услугу от МЗУ.

"Минздрав может закупать или самостоятельно, или черед международные организации. Если он хочет получить такую услугу еще от кого-либо, он должен ее публично закупить. Статус ЦЗО нужен для того, чтобы заказчики могли не закупать эту закупочную услугу на рынке, а получили ее от определенной организации, в данном случае – от нас", - сказал он.

Комментируя передачу централизованных медицинских закупок от международных организаций к МЗУ, Жумадилов отметил, что этот процесс "должен быть плавным", в частности, чтобы получить выгодную позицию в переговорах с производителями, в том числе – иностранными.

По словам главы МЗУ, в первую очередь, госпредпритие "будет забирать направления, которые будут включены в гарантированный пакет (Программы медицинских гарантий (ПМГ)".

"Гарантированный пакет медуслуг в 2020 году еще не будет включать стоимость лексредств и медизделий, но уже, возможно, с 2021 года и точно с 2022-го стоимость лекарств будет включена в него и вычтена из централизованной закупочной программы", - сказал он.

"Это будут закупки самих медицинское учреждение. Они будут сами закупать, а мы будем им помогать. К тому времени получим соответствующий опыт и перспективу. Есть одна проблема в децентрализвации: при децентрализации теряется фактор масштабов и оптовых объемов закупки. В централизованных закупках всегда есть переговорная сила, которую дает большой объем закупки. Когда закупка просто идет через ProZorro, то дистрибьюторы понимают, что у них есть возможность выставить более высокие цены", - уточнил он.

По словам Жумадилова, МЗУ надеется, что в его закупках сохранится возможность ускоренной регистрации закупаемых препаратов, которую сейчас имеют международные организации.

При этом он подчеркнул, что это будет более строгая, чем сейчас процедура, которая будет предусматривать проверку не только документации, но и непосредственно препаратов.

"Очень важное преимущество международных организаций - упрощенная регистрация - должно быть сохранено и для нас. И это будет реальная регистрация, а не просто проверка документации, но проверка самого лекарственного средства", - сказал он.

Жумадилов отметил, что МЗУ надеется на расширение рынка медицинской логистики и появление на нем новых участников. При этом он подчеркнул, что в случае принятия решение о необходимости наличия у поставщика логистических услуг сертификата GDP (Надлежащая практика дистрибуции) будет предусмотрен переходный период, который позволит госпредприятиям "Укрвакцина" и "Укрмедпостач", в настоящее время сотрудничающих с международными закупочными организациями, получить соответствующий сертификат.

Жумадилов также сообщил, что обсуждается вопрос о механизмах передачи МЗУ ведомственных медицинских закупок, в частности, МВД, Минобороны и Минюста (пенитенциарная служба). При этом он отметил, что эти ведомства закупают некоторые препараты, в частности, противотурберкулезные, дороже, чем их закупают международные организации.

Вместе с тем Жумадилов считает, что в настоящее время имеет смысл "в некоторых случаях продолжать закупки через международные организации". В качестве примера он привел закупку онкопрепарата с действующим веществом трастузумаб, который применяется для лечения рака молочной железы.

"Во время наших переговоров с производителем они говорят, что, если честно, для них Украина – страна "третьего мира", поэтому в их приоритетах наш заказ, соответственно, - на третьем месте. Но из-за того, что препарат закупается через международные организации, этот заказ категоризуется как приоритетный запрос", - сказал он.

Как сообщалось, в октябре Минздрав сообщил, что инициировал обращение к Минэкономики о предоставлении госпредприятию МЗУ статуса центральной закупочной организации.

Минздрав зарегистрировал МЗУ - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий, 25 октября 2018 года. Деятельность агентства обеспечивается при поддержке донорских организаций, в частности Глобального фонда через грант Центра общественного здоровья, проектов USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для Украинской" (SAFEMed).

В конце января 2019 года МЗУ провело первые тендеры на закупку медпрепаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности, на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.