Медицина

18:10 14.11.2019

"Нова Пошта" установит дефибрилляторы на объектах в 7 городах

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"Нова Пошта" установит дефибрилляторы на объектах в 7 городах

Группа компаний "Нова Пошта" установит 10 дефибрилляторов на собственных объектах в семи городах - Полтаве, Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Хмельницком, сообщается на сайте компании.

"Установка дефибрилляторов в местах скопления людей вдвое увеличивает шансы на выживание в случае остановки сердца", - подчеркивают в "Новой Поште".

В Полтаве и Киеве дефибрилляторы будут установлены в офисах компании и в Киевском инновационном терминале, во Львове и Хмельницком – в инновационных терминалах, в остальных городах – в крупных отделениях.

"Нашим сотрудникам и раньше приходилось оказывать первую помощь в отделениях. Мы устанавливаем дефибрилляторы и учим наших работников с ними работать. В то же время очень надеемся, что нам никогда не придется ими воспользоваться", - отметил директор "Нова Пошта" Александр Бульба.

Как сообщалось, с 2018 года "Нова Пошта" реализует проект медицинского страхования сотрудников. По состоянию на ноябрь 2019 года уже застраховано более 18 тыс. чел. по всей стране, а общая сумма компенсации в январе-сентябре составила более 28 млн грн.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" и "Нова Пошта Интернешнл".

Теги: #нова_пошта #дефибриллятор
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