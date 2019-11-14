Медицина

17:01 14.11.2019

Трасса Киев-Чоп в Ривненской области частично перекрыта из-за протестов медиков

1 мин читать

На въезде в Дубно (Ривненкая обл.) частично перекрыта трасса Киев-Чоп в связи с акцией протеста медиков из-за невыплаты заработной платы, сообщила пресс-служба полиции области в Facebook.

"Мирную акцию протеста относительно невыплаты заработной платы проводят Дубенские медики. Почти 50 человек двигаются по пешеходному переходу, периодически освобождая проезжую часть для движения транспортных средств", - сказано в сообщении.

Правоохранители на месте происшествия обеспечивают правопорядок и безопасность дорожного движения, предусмотрев возможность для объезда заблокированного участка дороги.

Теги: #медики #ривненская_область #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:58 28.10.2019
В Минобразования ведут переговоры с Минфином по выделению отдельной субвенции для повышения зарплат некоторым категориям педагогов

В Минобразования ведут переговоры с Минфином по выделению отдельной субвенции для повышения зарплат некоторым категориям педагогов

20:03 17.10.2019
Минобразования рассматривает варианты реформы школьного образования параллельно с повышением зарплат учителям - Маркарова

Минобразования рассматривает варианты реформы школьного образования параллельно с повышением зарплат учителям - Маркарова

11:34 05.10.2019
В Ривненской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета - полиция

В Ривненской области неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета - полиция

19:38 30.09.2019
Кабмин предложил дополнительно выделить из госбюджета 1 млрд грн для погашения задолженности перед шахтерами

Кабмин предложил дополнительно выделить из госбюджета 1 млрд грн для погашения задолженности перед шахтерами

19:14 27.09.2019
Задолженность по зарплате в Украине в августе выросла на 2,8% - Госстат

Задолженность по зарплате в Украине в августе выросла на 2,8% - Госстат

13:07 10.09.2019
Зеленский призвал "теневые" АЗС в Ривненской области прекратить свою незаконную деятельность

Зеленский призвал "теневые" АЗС в Ривненской области прекратить свою незаконную деятельность

19:26 29.08.2019
Зарплата на ГОКах в июле возросла на 10,6% к июню, в цветной металлургии - на 10,5%, черной - на 0,5%, КХЗ - на 0,7%, но снизилась на трубных заводах на 2,9%

Зарплата на ГОКах в июле возросла на 10,6% к июню, в цветной металлургии - на 10,5%, черной - на 0,5%, КХЗ - на 0,7%, но снизилась на трубных заводах на 2,9%

19:30 28.08.2019
Реальная зарплата в Украине в июле 2019г возросла на 9,5% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в июле 2019г возросла на 9,5% - Госстат

19:24 28.08.2019
Задолженность по зарплате в Украине в июле сократилась на 4,1% - Госстат

Задолженность по зарплате в Украине в июле сократилась на 4,1% - Госстат

13:55 21.08.2019
Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация с дифтерией под контролем – Скалецкая

Скалецкая подписала приказ об увольнении советников

Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

ПОСЛЕДНЕЕ

МЗУ ожидает в ближайшее время статус центральной закупочной организации

"Нова Пошта" установит дефибрилляторы на объектах в 7 городах

Минздрав на примере Киевской области изучает алгоритмы запуска системы трансплантации

Некачественные медосмотры стали причиной роста уровня профзаболеваний – ФССУ

Санофи поставила в Украину вакцины для военнослужащих

Минздрав инициировал комплексную проверку Института рака

Общественные организации получили более 93 тыс. грн для поддержки лиц с ВИЧ

Правительство Японии передало украинским больницам очередную партию диагностического оборудования – Минздрав

Одесская сеть аптек обжаловала в суде решение Гослекслужбы о лишении лицензии

Более 10 тыс. больных гриппом зарегистрировано в Киеве - зампредседателя КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА