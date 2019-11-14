Трасса Киев-Чоп в Ривненской области частично перекрыта из-за протестов медиков

На въезде в Дубно (Ривненкая обл.) частично перекрыта трасса Киев-Чоп в связи с акцией протеста медиков из-за невыплаты заработной платы, сообщила пресс-служба полиции области в Facebook.

"Мирную акцию протеста относительно невыплаты заработной платы проводят Дубенские медики. Почти 50 человек двигаются по пешеходному переходу, периодически освобождая проезжую часть для движения транспортных средств", - сказано в сообщении.

Правоохранители на месте происшествия обеспечивают правопорядок и безопасность дорожного движения, предусмотрев возможность для объезда заблокированного участка дороги.