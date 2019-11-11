Медицина

16:10 11.11.2019

Санофи поставила в Украину вакцины для военнослужащих

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Санофи поставила в Украину вакцины для военнослужащих

 Компания Санофи в Украине осуществила поставку вакцин для вакцинации 255 украинских военнослужащих, направленных для выполнения миротворческой миссии ООН в декабре текущего года, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, речь, в частности, идет о вакцине Менактра (Menactra) против менингококковой инфекции и Тифим (Typhim) против брюшного тифа. Плановая поставка указанных вакцин состоится значительно позже.

"Осознавая неотложность ситуации и социальную значимость прививки военнослужащих, Санофи реализовала внеплановую поставку вакцины от опасных болезней в чрезвычайно сжатые сроки. Всего компания завезла в Украину Менактры (Menactra) в количестве 535 доз вакцин (255 - для вакцинации военных и 280 - для осуществления лабораторного анализа) Тифим (Typhim) в количестве 485 доз вакцин (255 - для вакцинации военных и 230 - для осуществления лабораторного анализа)",- говорится в сообщении.

Санофи в Украине - часть глобальной биофармацевтической компании Санофи. Портфель продукции Санофи включает оригинальные и генерические препараты для лечения диабета, редких заболеваний, расстройств центральной нервной системы, сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических и онкологических заболеваний, а также ряд признанных безрецептурных препаратов и вакцин.

Теги: #военные #вакцинация #санофи
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