Медицина

16:37 08.11.2019

Минздрав инициировал комплексную проверку Института рака

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Минздрав инициировал комплексную проверку Института рака

 Министерство здравоохранения инициировало комплексную проверку Национального института рака (НИР), сообщило ведомство на сайте в пятницу.

Согласно сообщению, в планах Минздрава – дальнейшая реорганизация НИР в некоммерческое предприятие.

"На заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования первый замминистра здравоохранения Украины Андрей Семиволос объявил решение Минздрава провести комплексную проверку Национального института рака. Она продлится месяц. На время проверки директора института Елену Колесник отстранили от исполнения обязанностей. В настоящее время обязанности директора будет выполнять заместитель по организационно-методической работе Андрей Лукашенко",- говорится в сообщении.

Как сообщалось в конце октября, проведенный Министерством здравоохранения аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки одного из онкопрепаратов, неиспользование оборудования, недостачу компьютерной техники в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 тыс. грн и ряд других нарушений. Аудит, в частности, установил, что в институте не был введен в эксплуатацию линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX, закупленный еще в 2011 году.

Ранее Голосеевский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в производстве по злоупотреблениям в НИР одному из подозреваемых врачей.

Минздрав заявил, что по результатам аудита, который проведет в клинике, примет кадровые решения относительно руководства Национального института рака.

Теги: #института_рака #проверка #минздрав
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