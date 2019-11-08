Общественные организации получили более 93 тыс. грн для поддержки лиц с ВИЧ

Более 93 тыс. грн для предоставлениия услуг по уходу и поддержке ВИЧ-позитивных лиц и профилактики среди групп повышенного риска получили общественные организации, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Согласно сообщению, в целом к концу 2019 года на закупку указанных услуг в госбюджете предусмотрено 83,8 млн грн, которые будут направлены на услуги по профилактике ВИЧ для 211,6 тыс. чел., а также на услуги по уходу и поддержке для 21,375 тыс. ВИЧ-позитивных.

Минфин Украины согласовал финансирование этих услуг через ЦОЗ до конца 2019 года.

Украина стала первой страной Восточной Европы и Центральной Азии, которая будет финансировать услуги по профилактике и социальном сопровождении пациентов за средства госбюджета.

Услуги по профилактике и сопровождению ВИЧ предусматривают проведение тестирования, программу обмена шприцев и игл, консультации для лиц, узнавших о наличии у них ВИЧ-инфекции, и психологическую поддержку.

Финансирование услуг по профилактике и сопровождению ВИЧ за госсредства осуществляется в рамках Плана перехода от донорского к государственному финансированию (20-50-80) и направлено на усиление способности государства эффективно внедрять приоритетные меры по преодолению эпидемий туберкулеза, ВИЧ-инфекции/СПИДа.