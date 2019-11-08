Правительство Японии передало украинским больницам очередную партию диагностического оборудования – Минздрав

Правительство Японии передало украинским больницам следующую партию диагностического оборудования, которое поможет врачам оперативно делать высокоточные исследования и предоставлять нужную медицинскую помощь пациентам, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Современное диагностическое оборудование передадут в отделения экстренной медицинской помощи больниц Ивано-Франковска, Житомира, Черкасс, Смелы, Ровно, Запорожье. Скоро эти заведения станут частью сети многопрофильных больниц интенсивного лечения, которые имеют мощную материально-техническую базу, работают в круглосуточном режиме. Также медицинские работники этих больниц прошли практические курсы по работе с пациентами в неотложных состояниях", - говорится в обнародованном на странице министерства в соцсети Фейсбук в пятницу утром сообщении.

В Минздраве отметили, что благодаря эффективному использованию средств удалось сэкономить около $450 тыс., что позволит приобрести дополнительные пациентские мониторы и портативные УЗИ аппараты для больниц Винницы, Днепра, Калуша, Балты, Каменец-Подольского и Львова. Общая сумма гранта составляет более 112 млн. грн.

В министерстве напомнили, что предыдущая поставка оборудования состоялась в 2017-2018гг.