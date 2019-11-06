Патентирование изобретений в фармацевтике должно регулироваться отдельным законопроектом – эксперты

Для регулирования правовой защиты интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли необходимо разработать отдельный законопроект, считает директор по правовому обеспечению фармацевтической компании "Фармак" (Киев) Дмитрий Таранчук.

"Для нас как отечественных производителей важно, чтобы были новые возможности для разработок в разных сферах. В нашей стране вся защита интеллектуальной собственности сводится к компромиссу между инновациями и реальной конкуренцией. Мы – за справедливость. За последние 10 лет появились разные формы защиты - патенты, полезные модели, которые не всегда соответствуют идеям, в то же время они есть в Украине. На мой взгляд, реформа в этой части давно назрела", - сказал он в ходе дискуссионного клуба по вопросам реформирования патентного законодательства.

По мнению эксперта, параллельный импорт фармацевтической продукции, который предлагается внедрить законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доступности лекарственных средств для граждан" (№2089), также необходимо вынести в отдельный законопроект.

"Тема параллельного импорта нуждается в детальной проработке. На наш взгляд, это тема отдельного законопроекта, который для начала нужно обсудить с рабочими группами Министерства здравоохранения, Гослекслужбы. Мы понимаем, что параллельный импорт в Украине существует, но он отличается от параллельного импорта в Европейский Союз. Там это небольшой процент оборота, чаще всего - остаток какой-то серии препарата. Ключевой вопрос: как будет осуществляться контроль качества и кто будет этим заниматься",- сказал он.

В свою очередь, советник юридической компании "Правовой Альянс" (Киев) Виталий Савчук отметил, что законопроекты об изменении подходов к патентованию изобретений и полезных моделей не улучшат доступность лекарственных средств для граждан.

"Законопроекты №2089 и №2259 не смогут решить проблемы доступа граждан к лекарственным средствам. Чтобы повысить такую доступность, законодателю нужно заниматься реимбурсацией, а не внесением каких-то норм в охрану интеллектуальной собственности",- считает он.

Как подчеркнул представитель "Укрпатента" Дмитрий Павлов, внедрение норм регулирования полезной модели не решит проблему доступности и проблему патентного троллинга, напротив - все изобретения, не входящие в понятие "полезная модель", не будут защищены.

Как сообщалось, депутаты Ольга Стефанишина и Александра Устинова (обе – фракция "Голос") зарегистрировали законопроект №2089 от 6 сентября 2019 года, который, в частности, предполагает имплементацию в национальное законодательство ряда положений и директив ЕС о правовой охране биотехнологических изобретений и медицинских продуктов.

Авторы документа считают, что усовершенствование подходов к патентованию изобретений и полезных моделей создаст предпосылки к активизации изобретательской деятельности, поощрит присутствие на рынке инновационных лексредств в Украине, повысит эффективность патентной охраны в сфере фармации в целом.

Законопроект также вводит возможность параллельного импорта лексредств и предлагает урегулировать действующую зависимость между процедурой регистрации лекарств и патентными правами.

Еще один проект закона №2259 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно реформы патентного законодательства)" зарегистрирован в парламенте 11 октября 2019 года. Народные депутаты намерены расширить перечень объектов, на которые не распространяется правовая защита в сфере интеллектуальной собственности, включив в него, в частности, хирургические или терапевтические способы лечения человека или животного и способы диагностики организма человека или животного.

Законопроект предлагает, что правовая охрана не будет распространяться также на процессы клонирования людей, процессы изменения через зародышевую линию генетической идентичности людей, использование человеческих эмбрионов для промышленных или коммерческих целей, а также на новые формы известного лекарственного средства, новые дозировки или новое использование известного лекарственного средства.