Медицина

10:53 06.11.2019

Более 100 медучреждений "вторички" и "третички" зарегистрировались в ЭСЗ

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Более 100 медучреждений "вторички" и "третички" зарегистрировались в ЭСЗ

Более 100 учреждений специализированной и высокоспециализированной медицины по состоянию на 5 ноября 2019 года зарегистрировались в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), сообщила Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook в среду.

Как отметил председатель НСЗУ Олег Петренко, который цитируется в сообщении, медучреждения регистрируются в ЭСЗ с высокой скоростью.

"В 2020 году мы полностью отойдем от содержания учреждений здравоохранения к новой модели финансирования. Деньги пойдут за пациентом и в специализированных, и в высокоспециализированных медицинских учреждениях. Одно из условий заключения договора с НСЗУ - регистрация учреждения в ЭСЗ. И то, с какой скоростью медучреждения появляются на электронной карте (а за последние сутки в ЭСЗ их зарегистрировано 55), свидетельствует о том, что они ждут изменений и готовы к ним",- сказал он.

Согласно сообщению, лидерами среди областей по количеству подключенных специализированных медицинских учреждений являются Львовская, Запорожская и Днепропетровская.

Как сообщалось, 1 ноября 2019 года специализированные и высокоспециализированные медучреждения страны получили доступ к функционалу для регистрации заведения в ЭСЗ.

В рамках подготовки к работе по договору с НСЗУ медучреждение обязано зарегистрироваться в ЭСЗ. Чтобы воспользоваться функционалом регистрации, учреждение должно выбрать и установить медицинскую информационную систему (МИС), которая соответствовала бы потребностям и финансовым возможностям заведения.

В настоящее время успешно протестированы и подключены к центральной базе данных электронной системы три МИС. Разработчики МИС не ограничены базовым функционалом и реализуют дополнительные сервисы для пользователей, такие как онлайн-запись, электронная очередь, личный кабинет.

МИС "Поликлиника без очередей" функционирует в 900 медучреждениях и амбулаториях, 40% из которых предоставляют вторичную медицинскую помощь. Система работает в 18 областях Украины: Киевской, Одесской, Сумской, Волынской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Львовской, Винницкой, Харьковской, Запорожской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Ривненской.

МИС Helsi одна из первых разработала доступный функционал для регистрации медицинских учреждений вторичного и третичного звена в электронной системе здравоохранения Украины.

В Helsi разработаны и внедряются все необходимые модули по автоматизации учреждений здравоохранения: онлайн регистратура, электронная медицинская карта, лабораторный, стационарный, статистический, финансовый модули и т.п., часть из которых ранее была доступна только для медучреждений первичного звена, теперь это позволит быть в медицинском едином пространстве всем заведениям оказания медицинской помощи.

Теги: #медицина #медреформа #медучреждения
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