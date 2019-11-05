Проект держбюджету 2020 року передбачає 113 млрд грн на охорону здоров'я

Кабінет Міністрів України оприлюднив проект держбюджету на 2020 рік, згідно з яким на охорону здоров'я закладено 113 млрд грн, що на 13% більше, ніж у бюджеті-2019.

Згідно з проектом держбюджету, до 3,2 млрд грн (на 2,2 млрд грн порівняно з попереднім роком) збільшується фінансування програми реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів. Збільшуються також кошти на закупівлю лікарських засобів і медичних виробів до 9,7 млрд грн (на 3,3 млрд грн у тому самому порівнянні) і до 1,09 млрд грн (на 320 млн грн) - на лікування громадян за кордоном.

Крім того, 1,9 млрд грн передбачено на розвиток системи екстреної медичної допомоги, з них 900 млн грн - на закупівлю швидких і 1 млрд грн - на відкриття відділень екстреної медичної допомоги.

Вперше за програмою "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями" закладено 189,5 млн грн на послуги з епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями, з імунопрофілактики, із просування здоров'я та комунікаційних кампаній, із соціально-гігієнічного моніторингу, а також 37,619 млн грн - на профілактику неінфекційних захворювань.

Окремо бюджет-2020 передбачає і 207,9 млн грн на фінансування послуг із супроводу та профілактики ВІЛ, що дасть змогу розширити охоплення послугами до понад 356 тис. українців.

На програму медгарантій закладено 72 млрд грн, із них 19,1 млрд грн - на первинку.