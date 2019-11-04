В больнице Чернигова с подозрением на гепатит "А" находится 23 человека, из которых 21 школьник - горсовет

В медучреждении г.Чернигова с подозрением на гепатит "А" по состоянию на 1 ноября находится 21 школьник и двое взрослых, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета

"На сегодня в городских больницах обследовано 375 человек, среди которых 262 ученика. В общем контактных в очаге вспышки гепатита "А" определено 510 человек, из них 369 учащихся. То есть осталось обследовать 107 учеников этой школы. Руководством школы и медицинских учреждений составлены графики, согласно которым на следующей неделе будут проводить обследование этих детей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Черниговская школа № 7, где произошла вспышка гепатита, с понедельника возобновляет обучение, но контроль продлится.

"Сейчас среди заболевших 21 ученик 1, 4, 5, 6, 8 классов и 2 взрослых, в общем 23 человека. Дети находятся в областной детской больнице, им назначено соответствующее лечение", - отметили в горсовете.

Как сообщалось, 28 октября стало известно, что в медучреждении г.Чернигова с подозрением на гепатит "А" находится 15 школьников СОШ №7 г.Чернигов.