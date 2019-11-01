Медицина

18:17 01.11.2019

Скалецкая подписала приказ об увольнении советников

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Скалецкая подписала приказ об увольнении советников

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ об увольнении советников.

Как сообщается на сайте Минздрава, министерство продолжит работать с экспертной средой, но специалисты больше не будут иметь статус "советника".

"С сегодняшнего дня в Минздраве больше нет "советников"- подписала соответствующий приказ. Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают, как еще одного министра. А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо. В моей системе ценностей советник - это человек, который должен советовать и помогать, эффективно коммуницировать с командой, доказывать и согласовывать свою позицию в конструктивной дискуссии, и усиливать способность министерства", - процитировала пресс-служба Минздрава Скалецкую.

Теги: #скалецкая #кадры #советник #моз
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