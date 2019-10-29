Минсоцполитики планирует создать новый электронный каталог средств реабилитации для лиц с инвалидностью в 2019 году

Министерство социальной политики Украины планирует создать новый электронный каталог технических средств реабилитации (ТСР) для лиц с инвалидностью в 2019 году.

"Цель создания каталогов - предоставление свободного доступа к информации о ТСР для лиц с инвалидностью и специалистов, занятых в процессе обеспечения ТСР, а также гармонизация классификации ТСР с международной. Планируем представить электронный каталог средств реабилитации уже в этом году", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что новый каталог будет удобным и простым в использовании и содержать информацию о всех видах ТСР: протезно-ортопедические изделия, кресла колесные, мебель и оснащение, вспомогательные средства для переноса и подъема, специальные средства для самообслуживания и ухода, средства для хождения, управляемые одной рукой, средства для хождения, управляемые обеими руками, комплектующие изделия для производства, протезно-ортопедической продукции.

Кроме того, основными нововведениями электронного каталога станут: переход от PDF к HTML формату, что существенно упростит работу с каталогом; улучшение возможности навигации и поиска информации по каталогу; переход от системы шифрования продукции согласно номенклатуре ТСР, утвержденной в 2008 году, к новым шифрам, построенным на основе шестизначных кодов ISO 9999:2016, а также гармонизация системы классификации ТСР с международной.