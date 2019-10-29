Медицина

13:55 29.10.2019

Вакцины от гриппа прошли госконтроль качества – Гослекслужба

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Вакцины от гриппа прошли госконтроль качества – Гослекслужба

Завезенные в Украину вакцины для профилактики гриппа по состоянию на 25 октября прошли государственный контроль качества, сообщается на сайте Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет, в частности, о вакцине Ваксигрипп® Тетра производства Санофи Пастер (Франция) в количестве 420,347 тыс. доз, импортированных ООО "Санофи-Авентис Украина", и вакцине Джис ФЛЮ/GC производства Грин Кросс Корпорейшн (Корея) в количестве 80 000 доз, импортированных ООО "Биолабс".

Согласно сообщению, эти две вакцины для профилактики гриппа прошли государственный контроль качества и получили положительные заключения о соответствии медицинского иммунобиологического препарата требованиям государственных и международных стандартов.

Теги: #гослекслужба #вакцина #грипп
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