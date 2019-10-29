Медицина

13:43 29.10.2019

"Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за возможной вспышки дифтерии

1 мин читать
"Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за возможной вспышки дифтерии

Фракция "Голос" просит президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в связи с возможной вспышкой дифтерии в Украине, заявила народный депутат Ольга Стефанишина.

"Сегодня мы с фракцией "Голос" обращаемся к президенту Украины для того, чтобы провести специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопрос возможной вспышки дифтерии в Украине и предотвращение этой вспышки", - сообщила Стефанишина на утреннем заседании парламента во вторник.

По её словам запрос президенту будет направлен во вторник.

Теги: #снбо #голос #дифтерия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:47 27.10.2019
В Киеве зафиксирован первый случай дифтерии

В Киеве зафиксирован первый случай дифтерии

22:32 24.10.2019
В Киеве дифтерией заболел 9-летний ученик одного из лицеев

В Киеве дифтерией заболел 9-летний ученик одного из лицеев

18:59 24.10.2019
Пора прекратить фарс с полиграфом и дать возможность работать правоохранителям, считают в партии "Голос"

Пора прекратить фарс с полиграфом и дать возможность работать правоохранителям, считают в партии "Голос"

16:09 23.10.2019
В Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии

В Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии

19:50 22.10.2019
В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом

12:02 22.10.2019
Сивохо будет отвечать за гуманитарное направление деятельности СНБО и за "работу с людьми и смыслами"

Сивохо будет отвечать за гуманитарное направление деятельности СНБО и за "работу с людьми и смыслами"

17:01 19.10.2019
Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн

Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн

13:45 19.10.2019
ВАКС продолжает заседание по избранию меры пресечения Гладковскому

ВАКС продолжает заседание по избранию меры пресечения Гладковскому

02:28 19.10.2019
Зеленский утвердил структуру СНБО

Зеленский утвердил структуру СНБО

19:59 17.10.2019
Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО

Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Медреформа будет продолжаться, иного варианта нет – Скалецкая

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

Пациентская организация заявляет о блокировании Минздравом закупки лекарств на 1,6 млрд грн

Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение КХС возобновит финансовое рейдерство против "Санофи-Авентис Украина"

Аудит обнаружил в НИР необоснованно большие остатки онкопрепарата, неиспользование оборудования и недостачу компьютеров

Киевсовет проголосовал за автономизацию коммунальных больниц

Минздрав направил в регионы лекарство против рака молочной железы

Депутаты "Слуги народа" предлагают не распространять правовую защиту в сфере интеллектуальной собственности на способы лечения и диагностики

Минздрав разработал критерии формирования способной сети медуслуг

Государство оплатит лечение за рубежом 23 пациентов

Минздрав не решил вопрос оплаты телемедицинских услуг – эксперт

В Хмельницкой области полиция расследует трудовую эксплуатацию пациентов психоневрологического интерната

Профильный комитет ВР просит президента провозгласить 2020-й годом орфанных больных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА