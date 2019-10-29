"Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за возможной вспышки дифтерии

Фракция "Голос" просит президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в связи с возможной вспышкой дифтерии в Украине, заявила народный депутат Ольга Стефанишина.

"Сегодня мы с фракцией "Голос" обращаемся к президенту Украины для того, чтобы провести специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопрос возможной вспышки дифтерии в Украине и предотвращение этой вспышки", - сообщила Стефанишина на утреннем заседании парламента во вторник.

По её словам запрос президенту будет направлен во вторник.