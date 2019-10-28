Решение КХС возобновит финансовое рейдерство против "Санофи-Авентис Украина"

Фармацевтическая компания ООО "Санофи-Авентис Украина", входящая в состав глобальной фармкомпании Санофи (Sanofi), опасается, что после решения Кассационного хозяйственного суда (КХС) в составе Верховного Суда о взыскании с фармкомпании 46 млн грн в пользу финкомпании "Ависто" возобновится финансовое рейдерство против "Санофи".

"Санофи-Авентис Украина" обеспокоена решением КХС от 16 октября 2019 года, которое открывает возможность для продолжения попыток финансового рейдерства против компании "Санофи" в Украине. В частности, это решение продлевает почти трехлетнее рассмотрение дела, в течение которого компания понесла и продолжает нести финансовые убытки, поскольку она лишена возможности пользоваться собственными средствами в размере 46 млн грн", - указано в заявлении компании, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В заявлении отмечается, что КХС поддержал позицию апелляционного суда, согласившись с тем, что решение хозсуда Киева об оставлении без рассмотрения требований ООО Финкомпании "Ависто" должно быть отменено, а дело – возвращено для дальнейшего рассмотрения.

"Возвращение дела в суд первой инстанции произошло, несмотря на поведение "Финкомпании "Ависта", представители которой систематически избегали выполнения постановлений суда о предоставлении оригиналов ключевых документов, пренебрегали процессуальными обязанностями, отказывались непосредственно участвовать в заседании, присылая лишь свободных слушателей для мониторинга хода судебных заседаний", - отметили в "Санофи-Авентис Украина".

В фармкомпании подчеркнули, что, отменяя решение суда первой инстанции, "КХС занял формальную позицию, считая, что факта сообщения стороны о судебном заседании, в котором был объявлен перерыв, недостаточно для оставления иска без рассмотрения".

"По мнению КХС, сторона должна быть также уведомлена об объявлении перерыва в судебном заседании. При этом КХС вообще не принял во внимание тот факт, что представитель Финкомпании "Ависто" находился в канцелярии суда в день заседания. Также КХС не обратил внимания на сложившуюся практику несоблюдения стороной обязанности интересоваться ходом дела", - подчеркивается в заявлении компании.

В "Санофи-Авентис Украина" считают, что "такие дискуссионные выводы высшей судебной инстанции открывают поле для новых злоупотреблений недобросовестными истцами и подтверждают необходимость дальнейшего реформирования судебной системы, без чего иностранные инвестиции в Украину будут оставаться в опасности".

В фармкомпании напомнили, что в предыдущих заявлениях в течение 2017-2019 годов "Санофи-Авентис Украина" отмечала безосновательность требований оппонентов и использования ими поддельных документов для взыскания с компании крупных сумм денежных средств из-за игнорирования судьями аргументов и доказательств компании, а также противоправного содействие со стороны исполнителей Государственной исполнительной службы.

Кроме того, апелляция против оставления требований Финкомпании "Ависто" без рассмотрения, которая на данный момент почти через год после представления была окончательно удовлетворена, по мнению компании, свидетельствовала о попытках путем манипуляций добиться передачи дела другому судье в первой инстанции и продолжить реализацию плана по незаконному завладению денежными средствами.

"Учитывая уже причиненный ущерб инвестициям "Санофи" в Украине, компания была вынуждена подать иск в местный суд к государству Украина в лице соответствующих органов по возмещению части убытков в размере более 7 млн грн, причиненных незаконными действиями Государственной исполнительной службы Украины. Претензии компании "Санофи" к государству Украина в дальнейшем могут стать предметом рассмотрения международного арбитража", - заявляет "Санофи-Авентис Украина".

В фармкомпании подчеркнули, что "уже более двух лет продолжаются уголовные производства, в рамках которых расследуются как мошеннические схемы, используемые неустановленными лицами для завладения средствами компании, так и незаконные действия государственных органов, которые этому способствовали".

Как сообщалось, в ноябре 2017 года "Санофи-Авентис Украина" направила украинскому правительству сообщение о международном инвестиционном арбитраже против государства Украина. Речь шла о ситуации, сложившейся вокруг судебных решений, которые дали возможность списать со счетов компании 140 млн грн в пользу ООО "Хоса-Плекс Украина".

В июле 2017 года на основании решения Хозсуда Киева представители Государственной исполнительной службы списали со счетов "Санофи-Авентис Украина" более 45,995 млн грн. Эти средства не были возвращены компании после принятия Киевским апелляционным хозсудом апелляционной жалобы "Санофи-Авентис Украина", которая должна была остановить действие решения суда первой инстанции.

В июле 2017 года "Санофи-Авентис Украина" заявила о незаконном списании с нее 46 млн грн, в частности, 6 июля было списано 42 млн грн, 7 июля - еще 4 млн грн. Поводом для этого послужило решение Хозяйственного суда Киева от 15 июня о взыскании с компании "Синофи-Авентис Украина" в пользу ООО "Хоса-Плекс Украина" (Киев) 17,083 тыс. грн, в пользу ООО "Финансовая компания "Ависто" (Киев) - 39,604 млн грн.

В октябре Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию фармацевтической компании.

Ранее компания заявила о намерение подать иск против Украины в Международный инвестиционный арбитраж.