Медицина

15:12 24.10.2019

Киевсовет проголосовал за автономизацию коммунальных больниц

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Киевсовет проголосовал за автономизацию коммунальных больниц

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение, обязывающие все коммунальные учреждения здравоохранения города пройти автономизацию и перейти в форму коммунальных некоммерческих предприятий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", принятое решение позволит медучреждениям Киева заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Глава департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентина Гинзбург заявила, что если бы клиники не выполнили требования Нацслужбы, это грозило бы киевлянами неполучением бесплатных медицинских услуг.

"Я только что говорила с главой НСЗУ, и цифры говорят сами за себя: 98% учреждений в Полтавской области реорганизованы в коммунальные неприбыльные предприятия, в Виннице – 97%, в Харькове – 97%, а в Киеве - 9,1%. То есть в ваших руках заработная плата медицинских работников и обеспечение предоставления качественной медицинской помощи", - заявила Гинзбург.

При этом глава департамента ссылается на закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания", в котором прописано, что договоры с Нацслужбой здоровья на предоставление медицинских услуг могут подписать только лечебные учреждения в форме коммунального некоммерческого предприятия. Реорганизация, по словам Гинзбург, позволит Киеву получить госфинансирование медицинских услуг.

В то же время депутаты от фракции "Батькивщина" согласились поддержать проект решения при условии исключения из него Киевского перинатального центра и Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза", поскольку они являются узкоспециализированными и не подлежат включению в список на реорганизацию.

В ответ на это в департаменте КГГА заявили, что финансировать такие больницы из городского бюджета не представляется возможным и нужна госпомощь.

Глава профильной комиссии Киевсовета Гелевей отметил, что автономизация больниц – исключительно техническое решение и является требованием общенационального законодательства. Он не поддержал предложение коллег из "Батькивщины", поскольку оно может затруднить финансирование ключевых узкопрофильных медучреждений столицы.

Принятие постановления за основу по итогам голосования поддержали 74 депутата из 86 присутствующих в зале. Правки представителей "Батькивщины" были учтены частично. Киевский центр микрохирургии глаза не вошел в перечень больниц, которые будут реорганизованы в коммунальные неприбыльные предприятия. В КГГА пообещали найти другое решение для лицензирования учреждения.

Теги: #киев #гинзбург #больница #медреформа #нсзу #киевсовет
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