Минздрав направил в регионы лекарство против рака молочной железы

Министерство здравоохранения Украины распределило между регионами 12,528 тыс. флаконов препарата "ОГИВРИ (Трастузумаб)" закупленных за государственные средства, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, приказ о распределении подписан и обнародован на сайте Минздрава Украины.

Ранее лекарства с действующим веществом трастузумаб закупались по цене $490 за флакон, в настоящее время через международные организации один флакон закупается за $155.

Министерство здравоохранения закупает лекарства в пределах выделенного бюджета, который ежегодно принимает Верховная Рада (в 2016 году – 3,4 млрд грн, в 2017 году и 2018 году – 5,9 млрд грн, в 2019 году – 6,58 млрд грн).