Депутаты "Слуги народа" предлагают не распространять правовую защиту в сфере интеллектуальной собственности на способы лечения и диагностики

Народные депутаты предлагают расширить перечень объектов, на которые не распространяется правовая защита в сфере интеллектуальной собственности, включив в него, в частности, хирургические или терапевтические способы лечения человека или животного и способы диагностики организма человека или животного.

Это закреплено законопроектом №2259, текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Законопроект предлагает, что правовая охрана не будет распространяться также на процессы клонирования людей, процессы изменения через зародышевую линию генетической идентичности людей, использование человеческих эмбрионов для промышленных или коммерческих целей, а также на новые формы известного лекарственного средства, новые дозировки или новое использование известного лекарственного средства.

Кроме того, правовая охрана не будет распространяться на человеческий организм на различных стадиях его формирования и развития, продукт или процесс, который касается природного биологического материала, а не отделенного от своей естественной среды, или который не является продуктом технического процесса.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает предусмотреть возможность подачи заявок в электронной форме, предоставить право любому лицу подать мотивированное возражение против заявки в течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение, уточнить порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения, а также расширить перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения (полезные модели) и предусмотреть возможность признания прав на изобретение и полезную модель недействительными в административном порядке (post-grant opposition).

Авторы законопроекта отметили, что изобретение, которое претендует на правовую охрану, должно быть результатом изобретательской деятельности (творческой деятельности), а следовательно, соответствовать критерию "изобретательский уровень". В то же время, изобретения на самом деле получают более слабую правовую охрану, чем полезная модель, которая не должна отвечать этому критерию, а значит достаточно часто не является результатом изобретательской деятельности.

По мнению авторов законопроекта в настоящее время в украинском правовом поле полезная модель, права интеллектуальной собственности, на которую приобретаются по упрощенной процедуре, обеспечивает недобросовестным заявителям возможность обхода изобретений и усложняет процедуру защиты прав на такие изобретения. При этом "полезная модель", права интеллектуальной собственности на которую приобретаются по упрощенной процедуре, обеспечивает возможность недобросовестным владельцам запрещать третьим лицам использовать очевидные технические решения, то есть фактически дает возможность "приватизировать" часть общественного достояния в различных областях технологий и таким образом ограничивает конкуренцию на рынке, создавая фактор роста цен.

"Проблема заключается в том, что в Украине одинаковые результаты интеллектуальной деятельности могут охраняться как изобретения, так и как полезные модели. Однако получение патента на полезную модель имеет больше преимуществ чем получение патента на изобретение из-за меньших временных и финансовых затрат, меньших требований патентоспособности более низких рисков признания прав недействительными", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщалось, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что защита интеллектуальной собственности стоит в повестке дня Торгово-инвестиционного совета Украина-США, который пройдет 1 ноября в Киеве, а затем станет предметом обсуждения на Комитете Ассоциации Украина–ЕС.

Законопроект №2259 был зарегистрирован 11 октября народными депутатами от "Слуги народа" Роксоланой Пидласой, Русланом Стефанчуком и Михаилом Радуцким.