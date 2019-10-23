Медицина

11:38 23.10.2019

Минздрав разработал критерии формирования способной сети медуслуг

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Минздрав разработал критерии формирования способной сети медуслуг

Министерство здравоохранения Украины в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг по всей территории страны разработало критерии формирования способной сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи.

Согласно критериям, обнародованным на сайте Минздрава, расстояние между пациентом и семейным врачом не должно превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин., время проезда бригады экстренной медпомощи: в городе - 10 мин., за пределами города - 20 мин.

Правительство инициировало создание способных сетей предоставления социальных услуг для улучшения доступа населения к медицинским, образовательным, культурным, спортивным, административным, безопасности и другим социальным услугам.

Способная сеть оказания медицинской помощи - это организационно интегрированная совокупность поставщиков медицинских услуг, способных обеспечивать предоставление качественной, комплексной, непрерывной и ориентированной на пациента медицинской помощи в соответствии с социально-демографическими характеристиками населения, особенностями его расселения на соответствующей территории планирования.

Теги: #медуслуги #медреформа #минздрав
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