Медицина

11:11 23.10.2019

Государство оплатит лечение за рубежом 23 пациентов

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Государство оплатит лечение за рубежом 23 пациентов

Комиссия Министерства здравоохранения на заседании 3 октября приняла решение об оплате лечения за рубежом еще 23 пациентов.

Согласно сообщению на сайте Минздрава во вторник, оплата будет осуществлена за счет неиспользованных средств программы "Лечение граждан Украины за рубежом" на счетах министерства и средств, оставшихся на счетах иностранных клиник.

Комиссия также решила поставить на учет еще 66 украинцев.

В настоящее время на учете стоят 133 чел., для лечения которых дополнительно необходимо 313 млн грн.

За январь-июнь-2019 Минздрав направил на лечение 299 украинцев.

Украинских пациентов в 2019 году направляют на лечение в Италию, Германию, Польшу, Швейцарию, Австрию, Беларусь, Индию, Турцию.

Кабинет министров Украины в Программе своей деятельности одной из приоритетных задач назвал создание в стране условий для развития трансплантации, что позволит, по меньшей мере, 30% украинских пациентов, ранее получавшим услуги по трансплантации за границей, получать их на родине.

На программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в госбюджете 2019 года заложено 689,9 млн грн, из них 608 млн грн уже направлена на лечение.

Отправка пациентов, подавших заявления на участие в программе после 2 июля, будет возможной с 2020 года и осуществляться за счет средств госбюджета-2020.

Теги: #лечение #медреформа #минздрав
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